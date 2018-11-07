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Ольга Реусова их Хотимского района стала лучшей «гаспадыней» Могилевской области
08.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
21-летняя Ольга Реусова из Хотимского района стала победительницей III Областного конкурса «Маладая гаспадыня АПК», который прошел в Шклове 6 ноября.
(Все подробности читайте в ближайшем номере «ШК»)
Фото Юлии Евменьковой
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21-летняя Ольга Реусова из Хотимского района стала победительницей III Областного конкурса «Маладая гаспадыня АПК», который прошел в Шклове 6 ноября. (Все...
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