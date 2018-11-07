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8 великих загадок истории, ответ на которые искали десятилетиями. И нашли

08.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Сигналы из космоса, звуки со дна океана, древние статуи и загадочные иероглифы — все это заставляет нас воображать невероятное, но лишь до того момента, пока мы не узнаем все ответы.

1. Инопланетный сигнал «Wow!»

Загадка: В 1997 году был пойман странный сигнал из далекого космоса. Он был настолько неожиданным и уникальным, что ученые назвали его просто «Вау!». Все это время звук пытались расшифровать, узнать, из какой галактики он прибыл, и поймать его снова, но это не удавалось. Поэтому многие стали считать, что сигнал поступил к нам от пришельцев.


 
 
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Сигналы из космоса, звуки со дна океана, древние статуи и загадочные иероглифы — все это заставляет нас воображать невероятное, но лишь до того момента, пока мы не...
 
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