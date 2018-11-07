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Продукт, препятствующий набору веса
08.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Употребление орехов каждый день препятствует увеличению веса и способствует улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы.
Это выяснили специалисты Американской ассоциации сердца. Выводы ученых опубликованы на портале EurekAlert. Научная группа проанализировала анкеты более 126 тысяч мужчин и женщин, не страдающих хроническими заболеваниями. Каждые четыре года участники исследования отвечали на вопросы о том, как часто и в каком количестве они едят орехи.
Выяснилось, что около 30 граммов продукта в день не только не принесут вреда фигуре, но и помогут в борьбе с ожирением. Кроме того, ученые пришли к выводу, что употребление такого количества орехов вместо аналогичной порции красного или обработанного мяса, картофеля фри или чипсов, а также десертов будет способствовать меньшему набору веса.
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Употребление орехов каждый день препятствует увеличению веса и способствует улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы. Это выяснили специалисты...
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