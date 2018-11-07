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Доску к столетию БНР повесили в баре по-соседству с Володарского, 9
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Скоро будет год, как активисты добиваются от властей разрешения повесить памятную доску в честь столетия БНР на фасаде здания по адресу Володарского, 9. Мингорисполком перед 25 марта говорил, что вот-вот решит вопрос в пользу активистов, но после праздника начал затягивать этот вопрос. Владельцы пивного бара по адресу Володарского, 7 согласились (или сами предложили − это не уточнется) установить первый вариант этой доски в своём заведении (настоящая ждёт своего времени появиться там, где ей положено быть). Об этом
Городские власти не могут решить, повесить ли доску. Они
Как сообщил Эдуард Пальчис, первый вариант памятной доски установили в пивном баре Beer Show по адресу Володарского, 7. В комментариях люди отметили, что шильда должна быть на фасаде − но это владельцам заведения пришлось бы согласовывать с властями.
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Скоро будет год, как активисты добиваются от властей разрешения повесить памятную доску в честь столетия БНР на фасаде здания по адресу Володарского, 9....
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