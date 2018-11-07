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Доску к столетию БНР повесили в баре по-соседству с Володарского, 9

08.11.2018 09:19 — Разное | KYKY  
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Скоро будет год, как активисты добиваются от властей разрешения повесить памятную доску в честь столетия БНР на фасаде здания по адресу Володарского, 9. Мингорисполком перед 25 марта говорил, что вот-вот решит вопрос в пользу активистов, но после праздника начал затягивать этот вопрос. Владельцы пивного бара по адресу Володарского, 7 согласились (или сами предложили − это не уточнется) установить первый вариант этой доски в своём заведении (настоящая ждёт своего времени появиться там, где ей положено быть). Об этом сообщил Эдуард Пальчис в своём твиттере.

Городские власти не могут решить, повесить ли доску. Они заявляли, что получили много обращений с просьбой не устанавливать её − правда, не уточняли, сколько именно. Тогда акитивисты объявили своего рода флешмоб и отправили в Мингорисполком множество писем, где высказывались за установку доски. Как 6 ноября узнал Павел Белоус, власти в итоге получили больше трёх тысяч и негативных, и позитивных обращений.

Как сообщил Эдуард Пальчис, первый вариант памятной доски установили в пивном баре Beer Show по адресу Володарского, 7. В комментариях люди отметили, что шильда должна быть на фасаде − но это владельцам заведения пришлось бы согласовывать с властями.

 
 
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Скоро будет год, как активисты добиваются от властей разрешения повесить памятную доску в честь столетия БНР на фасаде здания по адресу Володарского, 9....
 
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