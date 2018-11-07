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Гончаренко после поражения от "Ромы": Многое сегодня было против нас

08.11.2018 09:29 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер ЦСКА белорус Виктор Гончаренко ответил на вопросы журналистов после игры с «Ромой» в Лужниках в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба московского клуба.


Виктор Гончаренко. Фото: twitter.com/pfc_cska

— Многое сегодня было против нас: травма Марио, удаление, быстрый гол. Моментами мы возвращались в игру, контролировали ее. Моментами играли авантюрно. Но такие матчи нам на пользу в плане дальнейшего роста. «Рома» — хорошая команда, они классно действуют в атаке и обороне, у них отработаны стандартные положения. Мы играли самоотверженно, многие пробовали себя преодолеть, изменить ситуацию. За это команде спасибо. И нельзя не отметить стадион, сегодня снова было очень много зрителей.

— Что с Марио? Показалось, у него только сотрясение…

— Ему делают обследование. У него может быть сотрясение, перелом скулы, перелом носа.

— Обляков создал сегодня несколько моментов, но не забил. Как оцените его игру?

— У нас все игроки группы атаки сильно стараются, многие вещи схватывают на лету. Может быть, сегодня не в свою силу сыграл Влашич, но он все равно был на высоком уровне. Хорошо сыграли Родриго и Ваня. И в целом никто не выпадал из игры. Если что-то не получалось технически, это компенсировалось самоотдачей.

— В Италии часто говорят о судейских ошибках. Как можете прокомментировать эпизод с возможным офсайдом во втором голе?

— Тренеру неправильно оценивать судейство. Во втором голе был сложный момент для оценки. Принято решение, которое оказалось против нас.

— Замена Сигурдссона на Чернова планировалась еще до гола? И не потеряла ли она актуальность со вторым пропущенным голом?

— Да, Сигурдссон играл остро. С уходом нападающего острота у ворот «Ромы» снизилась. Но и у наших ворот было жарко до того, как вышел Чернов. Плюс при игре в меньшинстве надо делать выбор в пользу атаки либо обороны. Нам надо было думать и о том, как обезопасить свои ворота.

— После победы над «Реалом» вы говорили, что волнуетесь за команду из-за возможных проблем с психологией. После этого у вас череда неудачных матчей. Это действительно та ситуация, о которой вы говорили, или просто стечение обстоятельств?

— Наверное, здесь ряд причин. В том числе и то, что после победы над «Реалом» эмоционально очень сильно взлетаешь, после чего можно сильно упасть. Эмоциональная усталость идет на первом месте, но есть еще и физическая. Доля правды в этом есть.

— Васин в ближайшее время вернется? Ходят слухи, что его восстановление задерживается…

— Думаю, что Васина мы сможем увидеть в официальных матчах в лучшем случае в феврале. У каждого организма свои особенности. Если Кучаев и Макаров, получившие травмы позже, уже в общей группе, то он пока еще не приступил к индивидуальной работе на поле.

— Вам играть с «Зенитом» в воскресенье. Насколько сложно будет эмоционально после сегодняшнего матча?

— Кроме того, что эмоционально мы играем энергозатратно, мы приобретаем нужный опыт. Не вижу в этом ничего страшного. Нам важно восстановить команду и хорошо подвести ее к игре.

 
 
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Главный тренер ЦСКА белорус Виктор Гончаренко ответил на вопросы журналистов после игры с "Ромой" в Лужниках в Лиге чемпионов.
 
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