Наряду с пока что концептуальным пикапом Volkswagen Tarok еще одним украшением нынешнего автошоу в бразильском Сан-Паулу стал прообраз будущего купе-кроссовера марки Fiat. Концепт получил лаконичное обозначение Fastback.





В профиль машину можно запросто спутать с BMW X6 или Mercedes GLE Coupe, но метит Fastback в массовый сегмент, где мода на «паркетники» с купеобразным силуэтом набирает обороты. Напомним, что недавно Skoda показала свой Kodiaq GT для китайского рынка, а еще раньше, минувшим летом, Renault представила на автосалоне в Москве предсерийный прототип Arkana , сборка которого в следующем году начнется в России. Этот же «паркетник» выйдет и на бразильский рынок — собственно, в пику Arkana в Fiat и готовят собственный купе-кроссовер.





Разрабатывали Fastback в бразильском дизайнерском центре Fiat. Платформу концепт делит с Jeep Renegade и пикапом Fiat Toro, который выпускается на бразильском заводе Fiat Chrysler в Гояне и с 2016 года продается в Южной Америке.



Фото: Fiat

В фирменном пресс-коммюнике Fiat — словоблудие: не приводится данных ни о габаритах, ни о силовой установке концепта. Похоже, что перед нами пока лишь неходовой макет с наглухо тонированными стеклами — это намек на то, что интерьер Fastback также не готов.





Впрочем, салон Fastback существует в виде красочных компьютерных рисунков — в глаза бросается футуристичная передняя панель с тремя прозрачными дисплеями (один из них заменяет привычные приборы, два других отвечают за управление мультимедиа-системой и климатической установкой).

Дебют серийного варианта кроссовера Fiat на базе пикапа Toro ожидается в 2020 году.