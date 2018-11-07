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Итальянское "купеобразие": в ряду Fiat появится соперник кроссоверу Renault Arkana

08.11.2018 09:21 — Разное | Tut.by  
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Наряду с пока что концептуальным пикапом Volkswagen Tarok еще одним украшением нынешнего автошоу в бразильском Сан-Паулу стал прообраз будущего купе-кроссовера марки Fiat. Концепт получил лаконичное обозначение Fastback.


В профиль машину можно запросто спутать с BMW X6 или Mercedes GLE Coupe, но метит Fastback в массовый сегмент, где мода на «паркетники» с купеобразным силуэтом набирает обороты. Напомним, что недавно Skoda показала свой Kodiaq GT для китайского рынка, а еще раньше, минувшим летом, Renault представила на автосалоне в Москве предсерийный прототип Arkana, сборка которого в следующем году начнется в России. Этот же «паркетник» выйдет и на бразильский рынок — собственно, в пику Arkana в Fiat и готовят собственный купе-кроссовер.


Разрабатывали Fastback в бразильском дизайнерском центре Fiat. Платформу концепт делит с Jeep Renegade и пикапом Fiat Toro, который выпускается на бразильском заводе Fiat Chrysler в Гояне и с 2016 года продается в Южной Америке.


Фото: Fiat

В фирменном пресс-коммюнике Fiat — словоблудие: не приводится данных ни о габаритах, ни о силовой установке концепта. Похоже, что перед нами пока лишь неходовой макет с наглухо тонированными стеклами — это намек на то, что интерьер Fastback также не готов.


Впрочем, салон Fastback существует в виде красочных компьютерных рисунков — в глаза бросается футуристичная передняя панель с тремя прозрачными дисплеями (один из них заменяет привычные приборы, два других отвечают за управление мультимедиа-системой и климатической установкой).

Дебют серийного варианта кроссовера Fiat на базе пикапа Toro ожидается в 2020 году.

 
 
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Наряду с концептуальным пикапом Volkswagen Tarok еще одним украшением нынешнего автошоу в бразильском Сан-Паулу стал прообраз будущего купе-кроссовера марки Fiat.
 
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