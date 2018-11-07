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Итальянское "купеобразие": в ряду Fiat появится соперник кроссоверу Renault Arkana
Наряду с пока что концептуальным пикапом
В профиль машину можно запросто спутать с BMW X6 или Mercedes GLE Coupe, но метит Fastback в массовый сегмент, где мода на «паркетники» с купеобразным силуэтом набирает обороты. Напомним, что недавно Skoda показала свой
Разрабатывали Fastback в бразильском дизайнерском центре Fiat. Платформу концепт делит с Jeep Renegade и пикапом Fiat Toro, который выпускается на бразильском заводе Fiat Chrysler в Гояне и с 2016 года продается в Южной Америке.
В фирменном пресс-коммюнике Fiat — словоблудие: не приводится данных ни о габаритах, ни о силовой установке концепта. Похоже, что перед нами пока лишь неходовой макет с наглухо тонированными стеклами — это намек на то, что интерьер Fastback также не готов.
Впрочем, салон Fastback существует в виде красочных компьютерных рисунков — в глаза бросается футуристичная передняя панель с тремя прозрачными дисплеями (один из них заменяет привычные приборы, два других отвечают за управление мультимедиа-системой и климатической установкой).
Дебют серийного варианта кроссовера Fiat на базе пикапа Toro ожидается в 2020 году.
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Наряду с концептуальным пикапом Volkswagen Tarok еще одним украшением нынешнего автошоу в бразильском Сан-Паулу стал прообраз будущего купе-кроссовера марки Fiat.
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