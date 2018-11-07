более 600 детей со всей Беларуси посетили офисы ИТ-компаний и лекции

С 31 октября по 2 ноября 2018 в Минске прошла акция «ИТ-каникулы». Школьники и учителя со всей страны смогли неформально пообщаться с профессионалами отрасли, поучаствовать в лекциях и экскурсия и узнать больше о современных профессиях.



Фото предоставлено организаторами



Преимущество ИТ-каникул — это неформальное общение и дружеская атмосфера, которая позволяет школьникам задавать свои вопросы

В этот раз 29 компаний и сообществ присоединились к акции, которая проходила уже в шестой раз. Активные учителя и школьники из Минска, Вилейки, Глубокого, Витебска, Светлогорска, Фаниполя, Дзержинска, Борисова, Сморгони, Речицы, Пружан, Лепеля, Барановичей, Гомеля, Слуцка, Вилейки, Солигорска, Лунинца, Пружан, Кобрина, Бобруйска, Дитвы, Острошицкого городка, д. Лошницы, д. Липень, д. Лесковичи, д. Чашники, д. Шубники, г. п. Лельчицы и г. п. Шумилин смогли прийти в гости в компании и задать свои вопросы.

Такие встречи помогают сократить разрыв между школьной программой и современным профессиональным миром. Всего в акции приняли участие подростки из 31 населенного пункта.



Илья Потоцкий из Altoros рассказал ребятам, что такое блокчейн



Анна Клепчукова из проекта Flo рассказала, как она совмещает медиа, IT и медицину



Антон Родненков, руководитель отдела высоких технологий ОАО «Минский часовой завод», рассказал, как изменился завод за последние годы



Амина Идигова, независимый HR-консультант в сфере IT, ментор по развитию карьеры, пригласила ребят обсудить профессии будущего



В заключительный день акции выступали 12 спикеров на двух площадках



На каждой лекции зал был полон



Татьяна Хилютко, Director of User Experience в компании EPAM Systems, рассказала о дизайн-подходе при планировании своей карьеры



Участие в ИТ-каникулах позволяет ребятам получить актуальную информацию о современных профессиях и сформировать представление об этапах профессионального развития



Самое важное в каждой лекции — ответы на вопросы ребят



На лекциях к выступлениям о профессиях и ролях в ИТ в этом сезоне добавились яркие доклады о работе на стыке профессий и технологий: ИТ и медицина, pr, медиа, производство, журналистика



Игорь Бобак, ведущий инженер-программист из EPAM Systems, рассказал ребятам о data science и машинном обучении



Цель акции «ИТ-каникулы» — показать школьникам и учителям разнообразный мир современных профессий и вдохновить задуматься о развитии технологий и изменений в профессиональной сфере



Алена Баранова поделилась своим опытом в локализации игр

Цель акции «ИТ-каникулы» — показать школьникам и учителям разнообразный мир современных профессий, вдохновить задуматься о развитии технологий и изменений в профессиональной сфере, а также помочь сформировать представление об этапах профессионального развития

Школьники и учителя смогли посетить различные по размеру и направлению работы компании — от гигантов индустрии до стартапов и небольших студий: EPAM Systems, Vizor Games, Exadel, Softeq Development, Banuba, WorkFusion, Red Rock Apps, Nota Bene, Juno Lab, PandaDoc, Ulej, Melsoft Games, Klika Tech, Easybrain, Altoros Development, SumatoSoft, Orangesoft, а также ОАО Минский часовой завод «Луч».



Виталий Шульга, руководитель лаборатории автоматизации тестирования ПО, EPAM Systems, поговорил с ребятами о трендах, на которые стоит обращать внимание, посоветовал, какие тренинги выбирать и куда поступать



Владимир Двинских, продакт-менеджер, эксперт в мобильной разработке, рассказал ребятам о своей профессии и о том, с чего стоит начинать, если хочешь стать разработчиком приложений



Антон Семенченко, соучредитель сообществ COMAQA.by, COREHARD.by и InterIT.by, соучередитель компании DPI. Solutions, «хитрый» менеджер в компании EPAM Systems. Антон стал «чемпионом» этих каникул — провёл несколько экскурсий и лекций в рамках акции. К Антону у ребят всегда очень много вопросов



Яна Гурская и Катя Шкор из IT-PR-Агентства «Огромный Потанцевал» рассказали ребятам о работе пиарщика в IT



Нелла Казарян, 17-летняя стипендиатка флешмоба #войтивайти. Участникам ИТ-каникул было особенно интересно задать вопросы своей ровеснице, которая уже работает в ИТ-сфере



О многих профессиях ребята впервые услышали от спикеров ИТ-каникул



О том, как запустить свой стартап рассказала Даша Данилов из RocketData



Сергей Дерцап, директор минского офиса компании JunoLab, рассказал, с чего ребята могут начать свой путь в IT и на что они могут обратить внимание уже завтра, чтобы добиться успеха в будущем. Также школьники из д. Липень сходили в гости в офис компании JunoLab



Как связаны ИТ-предпринимательство и автостоп, рассказал Владимир Янкочич из BigDataTechnologies



Артем Семенчиков из компании Skyrocket рассказал о своём профессиональном пути и дал ребятам советы



В компании Altoros школьники узнали, что кроме основной деятельности — разработки программных продуктов для своих клиентов — сотрудники компании уделяют большое внимание исследовательской работе



Компания Banuba Development, которая разрабатывает мобильные приложения на основе компьютерного зрения, рассказала ребятам из Солигорска, как совмещает высокие технологии, машинное обучение и креатив



В компанию EasyBrain приехали ребята из STEM-центра, который был открыт при поддержке компании



Самые массовые экскурсии были в компании EPAM Systems. За три дня ИТ-каникул компанию посетили более 150 школьников из семи населенных пунктов

Во время экскурсий по офисам компаний сотрудники рассказали о профессиях и требованиях к специалистам, о производимых ими продуктах, а также отвечали на вопросы ребят.

В первой половине дня школьники и учителя посещали офисы ИТ-компаний, а после этого отправлялись на интерактивные лекции. На лекциях к уже привычным докладам о профессиях и ролях в ИТ в этом сезоне добавились яркие выступления о работе на стыке профессий и технологий: ИТ и медицина, pr, медиа, производство, журналистика.

В лекциях приняли участие представители различных компаний и сообществ: RocketData, BigDataTechnologies, JunoLab, Skyrocket, EPAM Systems, Altoros, студия «Canoe», Active Life Technology, ОАО «Минский часовой завод», Flo, COMAQA.by, COREHARD.by, PR Агентство «Огромный Потанцевал», сообщество репетиторов «Фабрика знаний».



Ребята из Пружан смогли больше узнать о разработке различных продуктов в компании Exadel



Поучаствовать в разработке игр школьникам предложили в компании Melsoft games



В студии архитектуры и интерьера Nota Bene рассказали, как используют ИТ для создания своих архитектурных проектов



Про мобильную разработку и создание игр школьники узнали в компании Orangesoft



Об автоматизации документооборота компаний школьникам рассказали в PandaDoc



В компании Verv школьники смогли больше узнать о разработке мобильных приложений для здоровья



Сотрудники Softeq Development так вдохновили ребят рассказами о своих продуктах, что те долго не отпускали представителей компании и задавали вопросы



Школьники из Логойска в компании SumatoSoft смогли узнать больше о разработке сложных решений для бизнеса в разных областях: веб, мобильных и Internet of Things



В гостях у проекта «Улей» ребята смогли узнать, что такое краудфандинг и как можно продвигать свой проект с его помощью



Компания Vizor Games рассказала ребятам о разработке многопользовательских игр для браузера, социальных сетей и мобильных платформ



Компания WorkFusion за три дня ИТ-каникул успела принять школьников и учителей из шести городов



О том, что такое интернет вещей, ребята из поселка Дитва смогли узнать в компании Klika Tech

Ассоциация «Образование для будущего» уже в шестой раз стала организатором акции «ИТ-каникулы». Одна из целей Ассоциации — поддерживать образовательные инициативы, которые помогают сегодняшним школьникам готовиться к высокотехнологичному будущему Беларуси. За анонсами мероприятий, которые проводит Ассоциация «Образование для будущего», можно следить в группе .