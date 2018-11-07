более 600 детей со всей Беларуси посетили офисы ИТ-компаний и лекции

С 31 октября по 2 ноября 2018 в Минске прошла акция «ИТ-каникулы». Школьники и учителя со всей страны смогли неформально пообщаться с профессионалами отрасли, поучаствовать в лекциях и экскурсия и узнать больше о современных профессиях.
В этот раз 29 компаний и сообществ присоединились к акции, которая проходила уже в шестой раз. Активные учителя и школьники из Минска, Вилейки, Глубокого, Витебска, Светлогорска, Фаниполя, Дзержинска, Борисова, Сморгони, Речицы, Пружан, Лепеля, Барановичей, Гомеля, Слуцка, Вилейки, Солигорска, Лунинца, Пружан, Кобрина, Бобруйска, Дитвы, Острошицкого городка, д. Лошницы, д. Липень, д. Лесковичи, д. Чашники, д. Шубники, г. п. Лельчицы и г. п. Шумилин смогли прийти в гости в компании и задать свои вопросы.
Такие встречи помогают сократить разрыв между школьной программой и современным профессиональным миром. Всего в акции приняли участие подростки из 31 населенного пункта.
Цель акции «ИТ-каникулы» — показать школьникам и учителям разнообразный мир современных профессий, вдохновить задуматься о развитии технологий и изменений в профессиональной сфере, а также помочь сформировать представление об этапах профессионального развития
Школьники и учителя смогли посетить различные по размеру и направлению работы компании — от гигантов индустрии до стартапов и небольших студий: EPAM Systems, Vizor Games, Exadel, Softeq Development, Banuba, WorkFusion, Red Rock Apps, Nota Bene, Juno Lab, PandaDoc, Ulej, Melsoft Games, Klika Tech, Easybrain, Altoros Development, SumatoSoft, Orangesoft, а также ОАО Минский часовой завод «Луч».
Во время экскурсий по офисам компаний сотрудники рассказали о профессиях и требованиях к специалистам, о производимых ими продуктах, а также отвечали на вопросы ребят.
В первой половине дня школьники и учителя посещали офисы ИТ-компаний, а после этого отправлялись на интерактивные лекции. На лекциях к уже привычным докладам о профессиях и ролях в ИТ в этом сезоне добавились яркие выступления о работе на стыке профессий и технологий: ИТ и медицина, pr, медиа, производство, журналистика.
В лекциях приняли участие представители различных компаний и сообществ: RocketData, BigDataTechnologies, JunoLab, Skyrocket, EPAM Systems, Altoros, студия «Canoe», Active Life Technology, ОАО «Минский часовой завод», Flo, COMAQA.by, COREHARD.by, PR Агентство «Огромный Потанцевал», сообщество репетиторов «Фабрика знаний».
Ассоциация «Образование для будущего» уже в шестой раз стала организатором акции «ИТ-каникулы». Одна из целей Ассоциации — поддерживать образовательные инициативы, которые помогают сегодняшним школьникам готовиться к высокотехнологичному будущему Беларуси. За анонсами мероприятий, которые проводит Ассоциация «Образование для будущего», можно следить в группе.