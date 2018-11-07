СЛУЖБА 101: пожар в д. Зарудичи Сморгонского района

Оперативная информация с 06-00 часов 07.11.2018 до 06-00 часов 08.11.2018 г.

На территории области произошло 2 пожара, погиб 1 человек. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.

Пожар жилого дома

07.11.2018 в 15-39 поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Били Вороновского района. В результате уничтожены имущество и кровля, повреждены стены. Погиб хозяин 1981 г.р. Причина пожара устанавливается.

Пожар легкового автомобиля

07.11.2018 в 18-26 поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля Рено-Лагуна на территории частного домовладения в д. Зарудичи Сморгонского района. В результате повреждено оборудование моторного отсека. Предполагаемая причина пожара – неисправность электрооборудования (короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке).

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь