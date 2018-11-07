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Лукашенко направился на саммит ОДКБ в Астану

08.11.2018 08:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Лукашенко направился на саммит ОДКБ в Астану
БЕЛТА


Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан, где в Астане примет участие в сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности.

Самолет белорусского лидера вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

"В повестке дня - обсуждение актуальных проблем международной и региональной безопасности, тематика взаимодействия на международной арене, а также вопросы, касающиеся перспективной и текущей деятельности ОДКБ, включая кадровые, организационные и финансовые аспекты", - сообщила накануне пресс-служба главы белорусского государства.

Ожидается, что переговоры лидеров стран ОДКБ пройдут в узком и расширенном форматах. По итогам саммита предусмотрено подписание ряда международных документов.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Самолет белорусского лидера вылетел из Национального аэропорта Минск.
 
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