Лукашенко направился на саммит ОДКБ в Астану



Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан, где в Астане примет участие в сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности.

Самолет белорусского лидера вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

"В повестке дня - обсуждение актуальных проблем международной и региональной безопасности, тематика взаимодействия на международной арене, а также вопросы, касающиеся перспективной и текущей деятельности ОДКБ, включая кадровые, организационные и финансовые аспекты", - сообщила накануне пресс-служба главы белорусского государства.

Ожидается, что переговоры лидеров стран ОДКБ пройдут в узком и расширенном форматах. По итогам саммита предусмотрено подписание ряда международных документов.

