|
Зонд НАСА передал на Землю первый после сближения с Солнцем сигнал
08.11.2018 07:34 — Разное | Аргументы и факты
Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory /
Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на расстояние 24 млн километров и стал первым из созданных человеком космических кораблей, достигшим такого расстояния от звезды.
Зонд оснащен рядом инструментов, расположенных под массивным тепловым щитом, в их числе камера, прибор для измерения магнитного и электрического поля в атмосфере Солнца, а также два инструмента для измерения и наблюдения за частицами солнечного ветра.
Исочник:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на расстояние 24 млн километров и стал первым из созданных человеком космических кораблей, достигшим такого расстояния от звезды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)