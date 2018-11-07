Зонд НАСА передал на Землю первый после сближения с Солнцем сигнал



Зонд НАСА Parker Solar Probe успешно перенес сближение с Солнцем и передал первый сигнал на Землю, сообщает американское космическое ведомство.

Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на расстояние 24 млн километров и стал первым из созданных человеком космических кораблей, достигшим такого расстояния от звезды.

Зонд оснащен рядом инструментов, расположенных под массивным тепловым щитом, в их числе камера, прибор для измерения магнитного и электрического поля в атмосфере Солнца, а также два инструмента для измерения и наблюдения за частицами солнечного ветра.

Исочник: БЕЛТА

