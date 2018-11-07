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Привлекательные люди зарабатывают меньше - исследование
Непривлекательные люди зарабатывают больше, выяснили эксперты из университета Массачусетса и Лондонской школы экономики.
Ученые оценили физическую привлекательность свыше 20 тысяч работников в Великобритании в возрасте 16 до 29 лет в привязке к уровню их доходов.
Ключевые критерии, которые влияли на заработную плату - добросовестность, стрессоустойчивость и экстравертность. Неожиданным для исследователей оказался четвертый фактор. Люди, которых ученые единогласно отнесли к категории "очень некрасивых", получали большие зарплаты, чем "красивые", "среднепривлекательные" и даже просто "некрасивые".
По мнению авторов исследования главной причиной является то, что малопривлекательные люди прикладывают больше усилий для достижения своих целей и не "расслабляются", не имея такого социального преимущества, как внешняя красота.
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Непривлекательные люди зарабатывают больше, выяснили эксперты из университета Массачусетса и Лондонской школы экономики. Ученые оценили физическую...
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