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8 самых низкокалорийных десертов для сладкоежек

08.11.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Осенью эффект антидепрессанта, которым обладают сладости, особенно важен. Однако большая часть десертов обладает неприятными побочными эффектами: за счет высокого содержания сахаров они негативно влияют на фигуру и здоровье организма в целом.

Диетологи назвали несколько сладостей, которые не столь калорийны, но вкусны и полезны.

Черный шоколад

Содержит меньше калорий, чем молочный. Полезен для укрепления сосудов.

Мед

Хоть по калорийности этот продукт не уступает сахару, но съесть его много вряд ли получится, поэтому "пустых" калорий вы употребите меньше. Плюс в его составе имеются витамины, минералы и аминокислоты.

Мармелад

Один из самых низкокалорийных десертов. Пектин, содержащийся нем, обладает свойствами абсорбента, поэтому мармелад способен снижать холестерин и выводить из организма вредные вещества.

Зефир

Малокалорийный. Содержит фосфор, железо и белок.

Пастила

Обладает свойствами, схожими с присущим зефиру и мармеладу.

Натуральные цукаты

Являются источником аскорбиновой кислоты, бета-каротина, токоферола - следовательно, помогает укреплять иммунитет и нервную систему.

Халва

Более калорийна, чем перечисленные выше сладости, но все равно предпочтительнее десертов из сладкого теста. Содержит витамины А, В, Е. Благотворно действует на сердце.

Варенье

Содержит витамины. Лучше всего выбирать варенье, сваренное с относительно небольшим количеством сахара - так называемую "пятиминутку".

 
 
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Осенью эффект антидепрессанта, которым обладают сладости, особенно важен. Однако большая часть десертов обладает неприятными побочными эффектами: за счет...
 
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