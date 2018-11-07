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15 ноября - последний срок уплаты налога на землю и недвижимость

08.11.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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До 15 ноября белорусам необходимо уплатить налог на недвижимость и земельный налог.

Оплатить налог обязаны физлица – собственники объектов недвижимости (земли, жилого дома, садового домика, гаража). Что касается многоквартирных домов, то если в собственности одна квартира – жильцы подпадают под льготу и не платят налог, но собственники двух и более квартир обязаны его уплатить.

Извещения на уплату имущественных сборов направляются по почте или электронным способом – в личный кабинет пользователя на сайте МНС.

Тем, кто не получил по каким-либо причинам извещения на уплату земельного налога и налога на недвижимость, необходимо обратиться в налоговой орган по месту нахождения соответствующего объекта (недвижимости, земельного участка) для уточнения сумм налогов, необходимых для уплаты в бюджет. Также сумму начисленных налогов можно посмотреть в ЕРИП, введя в системе свой учетный номер (УНП).

Налог можно оплатить через отделения банков, сельские (поселковые) Советы, почтовые отделения, налоговые органы, инфокиоски, а также воспользовавшись услугой «Интернет-банкинг».

Если добровольно необходимая сумма налога не уплачена, то она будет взыскана в принудительном порядке через суд. При этом за каждый календарный день просрочки начисляется пеня.

В случаях неуплаты или неполной уплаты налагается штраф в размере пятнадцати процентов от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины (12,25 рубля).

По информации Национального центра правовой информации Республики Беларусь 

 
 
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До 15 ноября белорусам необходимо уплатить налог на недвижимость и земельный налог. Оплатить налог обязаны физлица – собственники объектов недвижимости (земли,...
 
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