|
WWF назвал животных, которые могут вымереть в ближайшие годы
Несколько видов диких животных находится под угрозой полного исчезновения, насчитывая всего по несколько тысяч, сотен или даже десятков особей, говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы. Сокращение популяций эксперты связывают с ростом потребления ресурсов, бесконтрольной охотой и уничтожением среды обитания животных. И призывают применить срочные меры, чтобы их спасти.
WWF назвали шесть видов животных, которым сегодня исчезновение угрожает больше всего.
Самое крупное земноводное из ныне существующих . Жертва массовой охоты.
Амурский леопард
Редчайший представитель семейста кошачьих. В природе осталось всего 84 особи. Страдает от большого интереса охотников к шкурам.
Черный носорог
Осталось всего 5 тысяч носорогов этого вида. Истребляется из-за рогов, которые очень ценят на черном рынке.
Калимантанский орангутанг
Популяция насчитывает менее полтора тысяч особей. Жертва уничтожения среды своего обитания.
Речная горилла
Сохранилось всего 200-300 особей в дикой природе. При этом среда их обитания продолжает стремительно уничтожаться людьми.
Суматранский слон
Суматранских слонов осталось меньше 3 тысяч. Исчезает из-за вырубки лесов, в которых обитает.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько видов диких животных находится под угрозой полного исчезновения, насчитывая всего по несколько тысяч, сотен или даже десятков особей, говорится в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)