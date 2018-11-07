WWF назвал животных, которые могут вымереть в ближайшие годы

Несколько видов диких животных находится под угрозой полного исчезновения, насчитывая всего по несколько тысяч, сотен или даже десятков особей, говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы. Сокращение популяций эксперты связывают с ростом потребления ресурсов, бесконтрольной охотой и уничтожением среды обитания животных. И призывают применить срочные меры, чтобы их спасти.

WWF назвали шесть видов животных, которым сегодня исчезновение угрожает больше всего.



Китайская исполинская саламандра

Самое крупное земноводное из ныне существующих . Жертва массовой охоты.





Амурский леопард

Редчайший представитель семейста кошачьих. В природе осталось всего 84 особи. Страдает от большого интереса охотников к шкурам.





Черный носорог

Осталось всего 5 тысяч носорогов этого вида. Истребляется из-за рогов, которые очень ценят на черном рынке.





Калимантанский орангутанг

Популяция насчитывает менее полтора тысяч особей. Жертва уничтожения среды своего обитания.





Речная горилла

Сохранилось всего 200-300 особей в дикой природе. При этом среда их обитания продолжает стремительно уничтожаться людьми.





Суматранский слон

Суматранских слонов осталось меньше 3 тысяч. Исчезает из-за вырубки лесов, в которых обитает.



