Швейцарский Университет искусств изучает, под какую музыку качественнее вызревает сыр

Команда исследователей из Университета искусств в Берне начала необычный эксперимент. Головки сыра Эмменталь поместили в деревянные ящики с небольшими динамиками. С начала осени сыр "слушал" музыку разных жанров: техно, эмбиент, хип-хоп, рок, классику (представленную "Волшебной флейтой" Моцарта).





В марте следующего года, когда сыр дозреет, ученые узнают, влияет ли музыка на этот продукт.

"Я убежден, что влажность, температура и питательные вещества – не единственные факторы, которые влияют на вкус сыров. Звуки, ультразвук или музыка также могут воздействовать на них", - прокомментировал эксперимент руководитель группы ученых Бит Уэмплер.

Музыкальный директор Университета в Берне, также участвующий в исследовании, отметил: "Сначала мы были настроены скептически. Но есть такая дисциплина, как сонохимия, которая изучает влияние звуковых волн на твердые тела".

Будет ли вкус сыра лучше – трудно сказать, отмечают исследователи. "Предсказать победителя сложно, но лично я надеюсь, что сыр, который слушает хип-хоп, станет лучшим", - шутит Уэмплер. Так ли это, весной определит команда профессиональных дегустаторов, которых привлекут к оценке результатов эксперимента.