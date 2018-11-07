|
В каком возрасте лучше всего учить иностранные языки - исследование
В этом году Беларусь впервые включили в рейтинг стран по уровню знания гражданами английского языка, как иностранного. Среди 88 государств мира мы заняли 38 строчку, обойдя Россию (42) и Украину (43).
В первую же пятерку вошли Швеция, Нидерланды, Сингапур, Норвегия и Дания.
Одновременно с этим исследованием свое проводили специалисты центра нейро- и когнитивных наук Массачусетского технологического университета, США, определявшие, в каком возрасте лучше всего приступать к изучению иностранных языков. Выяснилось, что наивысшие шансы изучить язык на уровне его носителя у тех, кто начал обучение в возрасте до десяти лет.
Участники исследования, 670 тысяч добровольцев различных национальностей и возрастов, заполнили анкеты, в которых, в частности, указали, сколько лет уже учат какой-либо язык, а также выполнили тест на знание грамматики.
Средний возраст добровольцев составил от 20 до 30 лет, самому юному было 10 лет, самому возрастному - 70.
После 18 лет способность быстро обучаться сохраняется, отметили ученые, однако выйти на уровень носителя языка становится сложнее.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году Беларусь впервые включили в рейтинг стран по уровню знания гражданами английского языка, как иностранного. Среди 88 государств мира мы заняли 38 строчку,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)