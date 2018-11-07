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В каком возрасте лучше всего учить иностранные языки - исследование

08.11.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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В этом году Беларусь впервые включили в рейтинг стран по уровню знания гражданами английского языка, как иностранного. Среди 88 государств мира мы заняли 38 строчку, обойдя Россию (42) и Украину (43).

В первую же пятерку вошли Швеция, Нидерланды, Сингапур, Норвегия и Дания.

Одновременно с этим исследованием свое проводили специалисты центра нейро- и когнитивных наук Массачусетского технологического университета, США, определявшие, в каком возрасте лучше всего приступать к изучению иностранных языков. Выяснилось, что наивысшие шансы изучить язык на уровне его носителя у тех, кто начал обучение в возрасте до десяти лет.

Участники исследования, 670 тысяч добровольцев различных национальностей и возрастов, заполнили анкеты, в которых, в частности, указали, сколько лет уже учат какой-либо язык, а также выполнили тест на знание грамматики.

Средний возраст добровольцев составил от 20 до 30 лет, самому юному было 10 лет, самому возрастному - 70.

После 18 лет способность быстро обучаться сохраняется, отметили ученые, однако выйти на уровень носителя языка становится сложнее.

 
 
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В этом году Беларусь впервые включили в рейтинг стран по уровню знания гражданами английского языка, как иностранного. Среди 88 государств мира мы заняли 38 строчку,...
 
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