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Самые уродливые автомобили по версии AUTO BILD

08.11.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Автомобили с самым неудачным дизайном выбрали эксперты немецкого издания AUTO BILD.

На десятом месте - Mercedes R-класса. Первые экземпляры сошли с конвейера в 2005, модель выпускается по сей день. Дизайнеры попытались объединить в его экстерьере черты минивэна, внедорожника и универсала. По мнению немецких журналистов - неудачно.

Самые уродливые автомобили по версии AUTO BILD

Девятое место досталось Tango T600. Ширина этого автомобиля составляла всего 99 мм, что позволило ему попасть в Книгу рекордов Гиннесса. И до сих пор никто Tango T600 по рекордно малой ширине кузова потеснить не смог. Вернее, пожалуй, не захотел. Несмотря на спорный дизайн модели среди ее владельцев - актер Джордж Клуни и сооснователи Google Сергей Брин и Ларри Пэйдж.

Самые уродливые автомобили по версии AUTO BILD

На восьмой строчке - Toyota Yaris Verso, выпускавшийся с 1999 года по 2004 год. После премьеры этой модели японский бренд услышал немало критики от ценителей прекрасного. Оценки внешности автомобиля колебались от "наивно" до "нелепо".

Самые уродливые автомобили по версии AUTO BILD

Седьмая позиция - ранние Toyota Prius, несмотря на многими критикуемые дизайнерские решения, долгое время сохранял лидерство в сегменте. Сегодня экстерьер модели поменялся в лучшую сторону, отметили эксперты. Но в список внесли.

Самые уродливые автомобили по версии AUTO BILD

Шестое место занимает Ssangyong Rodius. Далеко не все оценили намерение дизайнеров "скрестить" минивэн с кроссовером и универсалом.

Самые уродливые автомобили по версии AUTO BILD

Открывает первую пятерку авто с действительно неординарной внешностью - представленный на излете 90-х Honda Fuya-Jo. Компакткар предназначался для молодежи, предполагалось что стильные парни и девушки будут с удовольствием ездить на таких машинах, например, в ночные клубы. Но, как говорится, что-то пошло не так.

Самые уродливые автомобили по версии AUTO BILD

Четвертое место эксперты отдали небольшому вэну Peugeot 1007, выпускавшемуся в 2004-2009 годах. Производитель определял его дизайн, как "яркий", "запоминающийся". Потенцияльные покупатели разошлись во мнениях. Многим его экстерьер показался слишком необычным.

Самые уродливые автомобили по версии AUTO BILD

На третьей позиции - Ford Ka. Его дизайн эксперты также посчитали черезчур оригинальным для серийного городского авто.

Самые уродливые автомобили по версии AUTO BILD

Второе место занял компактвэн Fiat Multipla. Выпускался на протяжении 12 лет, покупатели, несмотря на необычный экстерьер, все эти годы находились. Что не уберегло его от попадания в антирейтинг.

Самые уродливые автомобили по версии AUTO BILD

И абсолютным антилидером немецкие эксперты посчитали позиционировавшийся как кроссовер для отдыха Pontiac Aztek. Неординарный? Нелепый? Решайте сами.

Самые уродливые автомобили по версии AUTO BILD

 
 
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Автомобили с самым неудачным дизайном выбрали эксперты немецкого издания AUTO BILD.
 
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