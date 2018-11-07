Самые уродливые автомобили по версии AUTO BILD

Автомобили с самым неудачным дизайном выбрали эксперты немецкого издания AUTO BILD.

На десятом месте - Mercedes R-класса. Первые экземпляры сошли с конвейера в 2005, модель выпускается по сей день. Дизайнеры попытались объединить в его экстерьере черты минивэна, внедорожника и универсала. По мнению немецких журналистов - неудачно.





Девятое место досталось Tango T600. Ширина этого автомобиля составляла всего 99 мм, что позволило ему попасть в Книгу рекордов Гиннесса. И до сих пор никто Tango T600 по рекордно малой ширине кузова потеснить не смог. Вернее, пожалуй, не захотел. Несмотря на спорный дизайн модели среди ее владельцев - актер Джордж Клуни и сооснователи Google Сергей Брин и Ларри Пэйдж.





На восьмой строчке - Toyota Yaris Verso, выпускавшийся с 1999 года по 2004 год. После премьеры этой модели японский бренд услышал немало критики от ценителей прекрасного. Оценки внешности автомобиля колебались от "наивно" до "нелепо".





Седьмая позиция - ранние Toyota Prius, несмотря на многими критикуемые дизайнерские решения, долгое время сохранял лидерство в сегменте. Сегодня экстерьер модели поменялся в лучшую сторону, отметили эксперты. Но в список внесли.





Шестое место занимает Ssangyong Rodius. Далеко не все оценили намерение дизайнеров "скрестить" минивэн с кроссовером и универсалом.





Открывает первую пятерку авто с действительно неординарной внешностью - представленный на излете 90-х Honda Fuya-Jo. Компакткар предназначался для молодежи, предполагалось что стильные парни и девушки будут с удовольствием ездить на таких машинах, например, в ночные клубы. Но, как говорится, что-то пошло не так.





Четвертое место эксперты отдали небольшому вэну Peugeot 1007, выпускавшемуся в 2004-2009 годах. Производитель определял его дизайн, как "яркий", "запоминающийся". Потенцияльные покупатели разошлись во мнениях. Многим его экстерьер показался слишком необычным.





На третьей позиции - Ford Ka. Его дизайн эксперты также посчитали черезчур оригинальным для серийного городского авто.





Второе место занял компактвэн Fiat Multipla. Выпускался на протяжении 12 лет, покупатели, несмотря на необычный экстерьер, все эти годы находились. Что не уберегло его от попадания в антирейтинг.





И абсолютным антилидером немецкие эксперты посчитали позиционировавшийся как кроссовер для отдыха Pontiac Aztek. Неординарный? Нелепый? Решайте сами.



