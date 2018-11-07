ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Открыта вакансия мечты - путешественник по Таиланду

08.11.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В Таиланде стартовал конкурс, победитель которого отправится путешествовать по "жемчужине Азии".

Организаторы, управление туризма Таиланда и сайт Dream Jobbing, отберут счастливчика, которому оплатят перелет из любой точки планеты. Ему предстоит останавливаться в семьях в разных регионах страны, поэтому за проживание он также не заплатит ни копейки. Культурная программа, разумеется, будет включать в себя бесплатное посещение достопримечательностей "страны тысячи храмов". Помимо этого, прошедшему отбор путешественнику по Таиланду еще и будут платить зарплату.

Открыта вакансия мечты - путешественник по Таиланду

Во время выполнения "работы мечты" будет производиться съемка, которая ляжет в основу документального фильма.

Чтобы принять участие в конкурсе, на сайт компании Dream Jobbing необходимо отправить 60-секундное видео с небольшой историей о себе и рассказом о том, почему именно вас должно выбрать жюри. Кастинг завершится в январе следующего года, и тогда же начнутся съемки, которые продлятся три недели.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Таиланде стартовал конкурс, победитель которого отправится путешествовать по "жемчужине Азии".
 
Новости дня
Новости разные
 
Футболисты из Европейской Суперлиги не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2018
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика