Открыта вакансия мечты - путешественник по Таиланду

В Таиланде стартовал конкурс, победитель которого отправится путешествовать по "жемчужине Азии".

Организаторы, управление туризма Таиланда и сайт Dream Jobbing, отберут счастливчика, которому оплатят перелет из любой точки планеты. Ему предстоит останавливаться в семьях в разных регионах страны, поэтому за проживание он также не заплатит ни копейки. Культурная программа, разумеется, будет включать в себя бесплатное посещение достопримечательностей "страны тысячи храмов". Помимо этого, прошедшему отбор путешественнику по Таиланду еще и будут платить зарплату.





Во время выполнения "работы мечты" будет производиться съемка, которая ляжет в основу документального фильма.

Чтобы принять участие в конкурсе, на сайт компании Dream Jobbing необходимо отправить 60-секундное видео с небольшой историей о себе и рассказом о том, почему именно вас должно выбрать жюри. Кастинг завершится в январе следующего года, и тогда же начнутся съемки, которые продлятся три недели.