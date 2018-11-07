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Открыта вакансия мечты - путешественник по Таиланду
В Таиланде стартовал конкурс, победитель которого отправится путешествовать по "жемчужине Азии".
Организаторы, управление туризма Таиланда и сайт Dream Jobbing, отберут счастливчика, которому оплатят перелет из любой точки планеты. Ему предстоит останавливаться в семьях в разных регионах страны, поэтому за проживание он также не заплатит ни копейки. Культурная программа, разумеется, будет включать в себя бесплатное посещение достопримечательностей "страны тысячи храмов". Помимо этого, прошедшему отбор путешественнику по Таиланду еще и будут платить зарплату.
Во время выполнения "работы мечты" будет производиться съемка, которая ляжет в основу документального фильма.
Чтобы принять участие в конкурсе, на сайт компании Dream Jobbing необходимо отправить 60-секундное видео с небольшой историей о себе и рассказом о том, почему именно вас должно выбрать жюри. Кастинг завершится в январе следующего года, и тогда же начнутся съемки, которые продлятся три недели.
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В Таиланде стартовал конкурс, победитель которого отправится путешествовать по "жемчужине Азии".
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