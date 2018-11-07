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В Лунинецком районе микроавтобус насмерть сбил шедшего по трассе пешехода

08.11.2018 09:35 — Разное | Tut.by  
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Мужчина погиб под колесами микроавтобуса в Лунинецком районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Смертельный наезд произошел 7 ноября, около 05.30. По предварительной информации, 35-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter ехал по трассе М10 Кобрин — Гомель — граница РФ со стороны Пинска в направлении Гомеля. На 366-м километре дороги он совершил наезд на 38-летнего жителя Бобруйска, который шел по проезжей части во встречном направлении без светоотражающих элементов.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Ранее он 8 раз привлекался к административной ответственности по ст. 18.23 КоАП Беларуси (Нарушение ПДД пешеходом).

РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

 
Теги: Гомель
 
 
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Ранее пешеход 8 раз привлекался к административной ответственности по ст. 18.23 КоАП Беларуси (Нарушение ПДД пешеходом).
 
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