Число безработных в Беларуси в январе-сентябре сократилось на 45%‍

По данным на конец сентября 2018 года в Беларуси было 15 тыс. состоящих на учете безработных, это на 45,1% меньше, чем год назад.
Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился с 0,5 на 1 октября 2017 г. до 0,2 безработных на одну вакансию на 1 октября 2018 г., сообщили в Минтруда.
Уровень зарегистрированной безработицы на конец сентября 2018 года составил 0,3% к численности рабочей силы (на конец сентября 2017 года – 0,6%).
Ведомство отмечает, что спрос на рабочую силу за истекший период возрос. На конец сентября в органы по труду, занятости и социальной защите поступили сведения о наличии 79,2 тыс. вакансий (142,8% к аналогичному периоду 2017 года).