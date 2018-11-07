Число безработных в Беларуси в январе-сентябре сократилось на 45%‍

По данным на конец сентября 2018 года в Беларуси было 15 тыс. состоящих на учете безработных, это на 45,1% меньше, чем год назад.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился с 0,5 на 1 октября 2017 г. до 0,2 безработных на одну вакансию на 1 октября 2018 г., сообщили в Минтруда.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец сентября 2018 года составил 0,3% к численности рабочей силы (на конец сентября 2017 года – 0,6%).