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Число безработных в Беларуси в январе-сентябре сократилось на 45%‍

08.11.2018 09:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Число безработных в Беларуси в январе-сентябре сократилось на 45%‍
Фото из открытых источников

По данным на конец сентября 2018 года в Беларуси было 15 тыс. состоящих на учете безработных, это на 45,1% меньше, чем год назад.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился с 0,5 на 1 октября 2017 г. до 0,2 безработных на одну вакансию на 1 октября 2018 г., сообщили в Минтруда.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец сентября 2018 года составил 0,3% к численности рабочей силы (на конец сентября 2017 года – 0,6%).

Ведомство отмечает, что спрос на рабочую силу за истекший период возрос. На конец сентября в органы по труду, занятости и социальной защите поступили сведения о наличии 79,2 тыс. вакансий (142,8% к аналогичному периоду 2017 года). 

Число безработных в Беларуси в январе-сентябре сократилось на 45%‍
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Теги: Минск
 
 
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Речь идет о людях, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите.
 
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