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ДТП на мосту в Светлогорском районе: фуру развернуло, кабина повисла над Березиной, движение перекрыто

08.11.2018 10:01 — Разное | Tut.by  
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ДТП произошло утром 8 ноября на трассе Светлогорск-Жлобин на мосту через Березину. Водитель фуры не справился с управлением и большегруз занесло и развернуло.


Фото: Александр Петровский

По словам очевидцев, авария произошла примерно в 6.30. У моста с двух сторон образовалась километровая пробка — это единственная дорога, по которой можно попасть из Светлогорска в Жлобин и наоборот.

— Подъехали ГАИ, дорожная служба и МЧС, скорая, но пострадавших вроде нет, — рассказал TUT.BY, оказавшийся на месте происшествия житель Светлогорска Александр Петровский. Он также дополнил, что на мосту этим утром было очень скользко.

На время 9.40. движение по мосту не восстановлено.

 
 
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ДТП произошло утром 8 ноября на трассе Светлогорск-Жлобин на мосту через Березину. Водитель фуры не справился с управлением и большегруз развернуло.
 
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