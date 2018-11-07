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ДТП на мосту в Светлогорском районе: фуру развернуло, кабина повисла над Березиной, движение перекрыто
ДТП произошло утром 8 ноября на трассе Светлогорск-Жлобин на мосту через Березину. Водитель фуры не справился с управлением и большегруз занесло и развернуло.
По словам очевидцев, авария произошла примерно в 6.30. У моста с двух сторон образовалась километровая пробка — это единственная дорога, по которой можно попасть из Светлогорска в Жлобин и наоборот.
— Подъехали ГАИ, дорожная служба и МЧС, скорая, но пострадавших вроде нет, — рассказал TUT.BY, оказавшийся на месте происшествия житель Светлогорска Александр Петровский. Он также дополнил, что на мосту этим утром было очень скользко.
На время 9.40. движение по мосту не восстановлено.
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ДТП на мосту в Светлогорском районе: фуру развернуло, кабина повисла над Березиной, движение перекрыто
ДТП произошло утром 8 ноября на трассе Светлогорск-Жлобин на мосту через Березину. Водитель фуры не справился с управлением и большегруз развернуло.
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