Внимание! Опасная продукция

Брестской областной инспекцией Госстандарта в ходе надзорных мероприятий, проведенных в октябре 2018 года в торговых объектах Брестской области, реализующих жидкости стеклоомывающие низкозамерзающие, выявлена продукция, не соответствующая требованиям безопасности.

В результате испытаний установлено:

жидкость

стеклоомывающая низкозамерзающая «FrozOK» - 30, (WINTER COLD - 30), объем 5 л, изготовитель ООО «Авто-Химическая компания» (Российская Федерация), не соответствует требованиям единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).







Изготовитель данной жидкости умышленно указал на отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается: в ее составе установлен компонент (метиловый спирт), не заявленный производителем в маркировке, его доля составила 8,66 объемных процента, что в 173 (!) раза больше допустимой в Республике Беларусь нормы (не более 0,05 объемных процента).



При проведении надзорных мероприятий другими областными инспекциями Госстандарта также выявлена опасная продукция в виде стеклоомывающей жидкости под торговыми марками «ICE DRIVE - 30» (изготовитель ООО «ИВЕНТА», Российская Федерация), «Arctic GLeid - 30» (изготовитель ООО «МАСТЕР-АКВА», Российская Федерация), «Сеап Way - 30» (изготовитель ООО «ИВИОН», Российская Федерация), «RedLine - 30» (изготовитель ООО «ИнтерТорг», Российская Федерация).



Вышеуказанная продукция запрещена к ввозу и обращению на территории Беларуси (подробности – на сайте Госстандарта: gosstandart.gov.by).



Уважаемые покупатели! Если вы приобрели данную продукцию, рекомендуем возвратить ее продавцу во избежание негативных последствий ее применения.

Геннадий КАШАЛОВ,

начальник областной инспекции

Госстандарта