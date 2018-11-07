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Реконструированный мост через Припять открыт с участием Лукашенко в Житковичском районе

08.11.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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Реконструированный мост через Припять открыт с участием Лукашенко в Житковичском районе
Реконструированный мост через реку Припять в Житковичском районе был торжественно открыт 6 ноября с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как подчеркнул глава государства, открытие новых значимых объектов в преддверии праздника 7 ноября в нашей стране уже стало доброй традицией. Нынешний год — не исключение. «Думаю, молодежь поддержит такие наши устремления», — считает Президент. Он отметил важность того, что сегодня после тяжелой работы вводится в строй этот важный объект. Александр Лукашенко напомнил, что буквально в декабре минувшего года мост из-за аварийного состояния пришлось закрыть, что стало чрезвычайной проблемой для жителей Житковичского района, Турова. 
Реконструированный мост через Припять открыт с участием Лукашенко в Житковичском районе

Организованная по требованию Президента понтонная и паромная переправы только частично решали возникшие вопросы. Поскольку решение принимались на государственном уровне, то делалось все достаточно быстро. В апреле было принято решение восстановить мост за предельно короткое время. Александр Лукашенко с гордостью отметил, что эта непростая задача выполнена. «Как мне докладывают, сжатые сроки не сказались на качестве. Работники дорожно-строительной сферы не только решили сложные вопросы и добились поставленных целей, но и приобрели бесценный опыт». 

«Именно здесь впервые были применены многие новаторские идеи и технологии. На этот результат работали все», — сказал он.

По материалам БЕЛТА
 
 
 
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  Реконструированный мост через реку Припять в Житковичском районе был торжественно открыт 6 ноября с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко.
 
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