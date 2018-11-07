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Активисты взялись «#ЗаДело!» и организовали уборку на территории Тришинского некрополя
08.11.2018 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
6 ноября 2018 года прошел очередной этап трудовой акции по уборке и восстановлению важных объектов города Бреста.
Силами ребят волонтерского отряда «Iмкненне» при Московского РК ОО «БРСМ» г.Бреста была проведена уборка на территории Тришинского некрополя.
Ребята убрали мусор и опавшую листву.
Однако это только малая часть того, что необходимо сделать для благоустройства памятника историко-культурного наследия.
В тоже время к молодежной акции «#ЗаДело!» активно подключились члены первичной организации ОО «БРСМ» ГУО «Средняя школа №26 г.Бреста».
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6 ноября 2018 года прошел очередной этап трудовой акции по уборке и восстановлению важных объектов города Бреста. Силами ребят волонтерского отряда «Iмкненне» при...
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