Активисты взялись «#ЗаДело!» и организовали уборку на территории Тришинского некрополя

6 ноября 2018 года прошел очередной этап трудовой акции по уборке и восстановлению важных объектов города Бреста.



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Силами ребят волонтерского отряда «Iмкненне» при Московского РК ОО «БРСМ» г.Бреста была проведена уборка на территории Тришинского некрополя.



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Ребята убрали мусор и опавшую листву.



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Однако это только малая часть того, что необходимо сделать для благоустройства памятника историко-культурного наследия.



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В тоже время к молодежной акции «#ЗаДело!» активно подключились члены первичной организации ОО «БРСМ» ГУО «Средняя школа №26 г.Бреста».