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Мамам вход воспрещен! В Бресте стартовал новый сезон проекта «Папа зал»

08.11.2018 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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7 ноября 2018 года в творческом игровом пространстве «Зефир клуб» дан старт городскому проекту ОО «БРСМ» «Папа-зал». Это нестандартная и современная форма взаимодействия молодых родителей и детей, которая на сегодняшний день не имеет аналогов в стране. Данный проект позволит папам и детям провести вместе время активно и занимательно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60427.php

Мамам вход воспрещен! В Бресте стартовал новый сезон проекта «Папа зал»

Встреча началась активно и ярко со знакомства родителей и детишек и игры на сплочение ребят. Вначале папы вместе с детишками делали волшебные маски супергероев. После все примерили на себя образы архитекторов и строителей, ведь каждой семейной паре нужно было построить большой почти настоящий дом из картона! В результате игровой городок превратилась в волшебный город. Каждый дом был неповторимым.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60427.php

Мамам вход воспрещен! В Бресте стартовал новый сезон проекта «Папа зал»

В этот день данный проект объединил 5 самых творческих и активных папочек с их детишками.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60427.php

Мамам вход воспрещен! В Бресте стартовал новый сезон проекта «Папа зал»

Польза проекта «Папа-зал» неоспорима. Во-первых, дети имеют возможность больше времени проводить со своими папами, во-вторых, общаться с другими детьми, что тоже очень важно. В-третьих, дети развиваются физически. Папы находят единомышленников и новых друзей, а мама получают возможность отдохнуть, что благоприятно влияет на семейную атмосферу. Ну и к тому же этот проект абсолютно бесплатный.

 
Теги: знакомства
 
 
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7 ноября 2018 года в творческом игровом пространстве «Зефир клуб» дан старт городскому проекту ОО «БРСМ» «Папа-зал». Это нестандартная и современная форма...
 
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