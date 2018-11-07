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Березовский район: из-за неправильно выбранного бокового интервала в ДТП травмирован водитель мопеда

08.11.2018 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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06.11.2018 года в 13:55 часов на территории Березовского района произошло ДТП.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60426.php

Березовский район: из-за неправильно выбранного бокового интервала в ДТП травмирован водитель мопеда

По предварительной информации: 55-летний житель д.Бауны-2 Пружанского района, управляя автомобилем «Ауди А6», двигаясь от автодороги Р-101 «Пружаны–Береза» к д. Первомайская Березовского района, на 1-ом километре., при совершении маневра обгона мопеда «SANYOU» под управлением 69-летнего жителя г.Береза, неправильно выбрал боковой интервал, в результате чего совершил с ним столкновение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60426.php

Березовский район: из-за неправильно выбранного бокового интервала в ДТП травмирован водитель мопеда

В результате ДТП водитель мопеда с травмами госпитализирован в УЗ «Березовская ЦРБ».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60426.php

Березовский район: из-за неправильно выбранного бокового интервала в ДТП травмирован водитель мопеда

Проводится проверка.

 
 
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06.11.2018 года в 13:55 часов на территории Березовского района произошло ДТП. По предварительной информации: 55-летний житель д.Бауны-2 Пружанского района, управляя...
 
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