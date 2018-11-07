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ГАИ напоминает: каникулы закончились, дети пошли в школу. Проявляйте повышенное внимание на дороге!
08.11.2018 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
Осенние каникулы закончились, и дети отправились на уроки. Родителям следует ежедневно напомнить детям правила безопасного поведения, прикрепить на одежду или школьный ранец фликер, и акцентировать внимание на недопустимость использования мобильных телефонов, наушников, плееров и капюшонов при пересечении проезжей части дороги.
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Осенние каникулы закончились, и дети отправились на уроки. Родителям следует ежедневно напомнить детям правила безопасного поведения, прикрепить на одежду или...
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