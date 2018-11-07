ГАИ напоминает: каникулы закончились, дети пошли в школу. Проявляйте повышенное внимание на дороге!

Осенние каникулы закончились, и дети отправились на уроки. Родителям следует ежедневно напомнить детям правила безопасного поведения, прикрепить на одежду или школьный ранец фликер, и акцентировать внимание на недопустимость использования мобильных телефонов, наушников, плееров и капюшонов при пересечении проезжей части дороги.



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С целью обеспечения безопасной дороги детей в школу, сотрудники ГАИ будут приближены к учебным заведениям утром до начала занятий, а также в вечернее время.



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Госавтоинспекция Брестчины напоминает водителям, что нужно быть предельно внимательными на дороге и готовыми к внезапному появлению детей вблизи учебных заведений, остановок общественного транспорта, а также на проезжей части. Особое внимание при проезде нерегулируемых пешеходных переходах и при движении во дворовых территориях. Соблюдайте Правила дорожного движения!