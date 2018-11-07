07.11.2018 около 05:30 часов на территории Лунинецкого района произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 35-летний житель г.Иваново, управляя автомобилем «Мерседес-Спринтер 308», двигаясь по автодороге М-10 «Кобрин-Гомель-РФ» со стороны г. Пинска в направлении г. Гомеля. На 366 км автодороги совершил наезд на 38-летнего жителя г.Бобруйска, двигавшегося по проезжей части навстречу движения автомобиля без светоотражающих элементов. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП. У пешехода взята кровь на анализ, ранее он 8 раз привлекался к административной ответственности по ст.18.23 КоАП Республики Беларусь (нарушение ПДД пешеходом).



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Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь.