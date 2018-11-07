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Закрыт переезд на ул. Скрипникова в Бресте - до 11 ноября

08.11.2018 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, 8 ноября 2018 года в 9.00 закрыли для ремонтных работ переезд на ул. Скрипникова, в связи с выполнением ремонтных работ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60423.php

Закрыт переезд на ул. Скрипникова в Бресте - до 11 ноября

До 11 ноября ищите пути объезда, например, по ул. Пушкинской.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60423.php

Закрыт переезд на ул. Скрипникова в Бресте - до 11 ноября

на фото - идут подготовительные работы, утро 8 ноября


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60423.php

Закрыт переезд на ул. Скрипникова в Бресте - до 11 ноября

Соответствующие знаки выставлены на подъездных путях однако никто на них особо внимания не обращает - все едут.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60423.php

Закрыт переезд на ул. Скрипникова в Бресте - до 11 ноября

О том, что переезд будет закрыт, сообщалось заранее в СМИ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60423.php

Закрыт переезд на ул. Скрипникова в Бресте - до 11 ноября

По информации портала Виртуальный Брест, на очереди - переезд на ул. Пушкинской, его тоже перекроют на несколько дней. О том, когда это будет, мы сообщим дополнительно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60423.php

Закрыт переезд на ул. Скрипникова в Бресте - до 11 ноября

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня, 8 ноября 2018 года в 9.00 закрыли для ремонтных работ переезд на ул. Скрипникова, в связи с выполнением ремонтных работ. До 11 ноября ищите пути объезда,...
 
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