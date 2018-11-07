Закрыт переезд на ул. Скрипникова в Бресте - до 11 ноября

Сегодня, 8 ноября 2018 года в 9.00 закрыли для ремонтных работ переезд на ул. Скрипникова, в связи с выполнением ремонтных работ.



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До 11 ноября ищите пути объезда, например, по ул. Пушкинской.



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на фото - идут подготовительные работы, утро 8 ноября



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Соответствующие знаки выставлены на подъездных путях однако никто на них особо внимания не обращает - все едут.



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О том, что переезд будет закрыт, сообщалось заранее в СМИ .



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По информации портала Виртуальный Брест, на очереди - переезд на ул. Пушкинской, его тоже перекроют на несколько дней. О том, когда это будет, мы сообщим дополнительно.



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