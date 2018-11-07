Матрос Городокщины с «Авроры»

101 год назад 7 ноября (по старому стилю — 25 октября) прозвучал знаменитый залп революционной «Авроры», который стал символом целой эпохи. Матрос Глушнёв Семён, участвовавший в этом, — наш земляк, уроженец д. Сечёнка. Его воспоминания, записанные в 70-е годы минувшего столетия, хранятся в музее «Мая маленькая радзіма» Вышедской д/с-СШ.





Неоспоримым фактом остается масштабность Октябрьской революции 1917 г., ее влияние на судьбы миллионов людей, в том числе наших земляков, которые оказались в гуще событий 1917 г. и последовавшей за ними гражданской войны.

Глушнёв Семён Климентьевич (на снимке из фондов музея) родился в д. Сечёнка Зайковской волости в крестьянской семье. Был грамотен (окончил два класса народного училища), обучен крестьянской науке — добывать хлеб тяжелым трудом. Когда наступил его час призыва в царскую армию, был направлен на службу в морской флот. Морская наука для закаленного крестьянским трудом белоруса была не в тягость. Вскоре Семён стал матросом крейсера «Аврора».







В 1917 г. крейсер возвратился в родные воды Балтики. 7 ноября (25 октября) исторический залп «Авроры» оповестил начало Октябрьской революции. «Мы делали холостые выстрелы по Зимнему дворцу. Мне казалось, что никто не хотел разрушать эту красоту. Вот только душу переполняло революционное чувство, что перевернем власть и что жить будем по-новому. Всем хватит земли и хлеба…», — вспоминал Семён Климентьевич. Он вернулся в родную деревню в январе 1918 г. Уже через год на территории Витебской губернии формировалась вторая рота деревенской бедноты. Организованно проходило формирование взвода на Городокщине. В его состав вошли 70 человек, которых 23 января 1919 г. направили в г. Витебск. Командиром взвода назначили Семёна Глушнёва. У Семёна Климентьевича была дочь Екатерина. В годы Великой Отечественной войны пленный немец нарисовал ее портрет и подарил девушке. Во время одной из встреч в нашей школе этот портрет передали музею. Он и сейчас хранится в его стенах.

7 ноября (25 октября) 1917 г. «совершали» революцию солдаты Первой мировой, наши земляки: Соколов Д.Н., который служил кочегаром на крейсере «Аврора», Зенченко Е.А. из д. Ольгово, Волхонский А.С. из Зайкова, Комаров Я.Ф. — уроженец д. Куково, Дудкин Г.Е. из д. Полово, а также Старцев И.Н., который работал на пороховом заводе и находился в рядах Красной армии, участвовал в разгроме белогвардейских банд. После возвращения был председателем колхоза «Правда» в д. Дуброво. В 1932 г. их семья уехала в Краснодон, где Илларион Нестерович работал на шахте. Нина Старцева, которая погибла вместе с членами «Молодой гвардии» в 1943 г., — его дочь.

Любовь АБОЛИНА,

хранитель музея «Мая маленькая радзіма».



