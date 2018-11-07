Без них не светит свет!

Осень — горячая пора для работников Городокского района электрических сетей. Здесь знают, что зимой, когда ударят морозы и выпадет снег, городокским энергетикам придется сдавать серьезный экзамен на профессионализм. Поэтому и стараются приготовить сани летом — провести ремонт сетей, замену опор, расчистку просек и т. д.

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