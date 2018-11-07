Кооператив — дело общее

25 жилищно-строительных потребительских кооперативов (ЖСПК) обслуживают многоквартирные дома в г. Городке. Из них в 10 работают председатели, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с Уставом и Положением об организациях застройщиков, утвержденном Указом Президента Беларуси № 43 от 28.01.2008 г., в 15 общим имуществом жилых домов управляет уполномоченное лицо, назначенное ГПКиТС. О своей нелегкой и ответственной работе рассказал председатель ЖСПК № 10 г. Городка Сергей Левченко.





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