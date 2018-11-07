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Озеленение в Езерище

08.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Сотрудники Езерищенского сельского исполнительного комитета вместе с работниками аптеки и библиотеки, которые арендуют помещения в здании сельисполкома, 2 ноября посадили несколько молоденьких сосенок, дополнив аллею на ул. Дзержинского в городском поселке (на снимке)

Озеленение в Езерище

Подробнее читайте в №85  от  06.11.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 
 
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Сотрудники Езерищенского сельского исполнительного комитета вместе с работниками аптеки и библиотеки, которые арендуют помещения в здании сельисполкома, 2...
 
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