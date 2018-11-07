Озеленение в Езерище

Сотрудники Езерищенского сельского исполнительного комитета вместе с работниками аптеки и библиотеки, которые арендуют помещения в здании сельисполкома, 2 ноября посадили несколько молоденьких сосенок, дополнив аллею на ул. Дзержинского в городском поселке (на снимке).





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