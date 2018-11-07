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Озеленение в Езерище
08.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Сотрудники Езерищенского сельского исполнительного комитета вместе с работниками аптеки и библиотеки, которые арендуют помещения в здании сельисполкома, 2 ноября посадили несколько молоденьких сосенок, дополнив аллею на ул. Дзержинского в городском поселке (на снимке).
Подробнее читайте в №85 от 06.11.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
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Сотрудники Езерищенского сельского исполнительного комитета вместе с работниками аптеки и библиотеки, которые арендуют помещения в здании сельисполкома, 2...
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