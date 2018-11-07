Знать и помнить

Патриотическое воспитание — одна из актуальных задач, которую решают в ГУО «Ясли-сад № 2 г. Городка». К 75-летию освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков здесь с 1 сентября работают над реализацией проекта «Их именами названы улицы города» для детей среднего и старшего дошкольного возраста.

- Проектную деятельность, — рассказывает заведующий учреждением образования Наталья Петрова, — наши педагоги осуществляют уже более дести лет по разным направлениям. Мотивом для нынешнего проекта послужил анализ проведенного в начале нового учебного года опроса детей о том, какие улицы города им знакомы. К сожалению, большинство ребят назвали только номера дома и квартиры, где живут, а о названиях улиц почти ничего не знают. Поэтому на педсовете приняли решение о создании проекта, цель которого — формировать чувство патриотизма у старших дошкольников путем ознакомления с героями, в честь которых названы улицы г. Городка.

Проект разработан творческой группой педагогов в составе Т.С. Андреевой, В.В. Яцутко, Л.Я. Прибыльновой под руководством заместителя заведующего по основной деятельности Т.Н. Шелудкевич. На первом этапе его реализации собрали необходимую информацию, подобрали литературу, сюжетно-ролевые игры патриотического содержания, наглядно-дидактический материал.

— Разработали цикл занятий, — говорит Татьяна Шелудкевич, — по образовательной области «Ребёнок и общество» о жизни и деятельности выдающихся людей нашего города, его достопримечательностях. Воспитатели проводят беседы «Кто такой герой?», «Герои нашего города», «Гвоздика как символ отваги», дидактические игры «Кому какая техника нужна?», «Род войск нашей армии», «Определи, чей головной убор», «Маскировка», подвижные игры «Сапёры», «Полоса препятствий», «Кто быстрее?», «Самолеты» , читают детям рассказы С. Алексеева «Медаль» и С. Маршака «Мы военные», «Пусть будет мир». Провели внутригрупповой конкурс «Мы о войне стихами говорим».Также музыкальные руководители разучивают с детьми стихи городокских поэтов Т. Новиковой, Н. Хицова о войне, песни В.А. Мурашкевича, К.С. Семенковой о нашем любимом городе. Для детей и родителей создали стенд «Их именами названы улицы нашего города», планируем в ноябре оформить альбом «Наши земляки на фронтах войны».Урок мужества 21 декабря станет заключительным этапом реализации проекта.

С воспитанниками, по словам Татьяны Николаевны, проводят экскурсии по улицам Баграмяна, Соболевского, Галицкого и рассказывают о героях, в честь которых они названы, возлагают цветы к памятникам. На занятиях малыши совершают заочные путешествия по карте г. Городка, в игре узнают названия улиц по описанию. Тесно сотрудничает учреждение образования с центральной районной библиотекой, краеведческим музеем, где дети бывают частыми гостями. В образовательном проекте участвуют и родители. Их также пригласят на урок мужества, где вручат разработанные памятки, буклеты с названиями улиц и именами героев, чьи имена они носят.

— В ходе проводимых занятий по реализации проекта, — отмечает Наталья Валерьевна, — детей учим ориентироваться в истории родного края, формируем уважительное отношение к участникам войны, ветеранам, защитникам города. Все запланированные мероприятия проведем до 21 декабря. В дальнейшем проект внедрим в практику учреждения, будем дополнять его разделы. Забывать прошлое нельзя. Дети должны знать историю малой родины и помнить о ее героях, которые любили, берегли и защищали ее. А мы, взрослые, будем помогать им в этом.

Галина КОВАЛЁВА.



