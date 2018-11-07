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Работники РОЧС провели мониторинг Осиповичского завода автомобильных агрегатов. Выявлены нарушения
08.11.2018 — Разное | Асiповiцкi край
Работникам инспекции надзора и профилактики Осиповичского районного отдела по ЧС проведен повторный мониторинг ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов», расположенного на территории производственной базы по адресу: ул.Проектируемая, 1, г.Осиповичи.
В ходе повторного мониторинга установлено, что:
В отношении директора Богдановича Сергея Николаевича начат административный процесс.
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Работникам инспекции надзора и профилактики Осиповичского районного отдела по ЧС проведен повторный мониторинг ОАО «Осиповичский завод автомобильных...
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