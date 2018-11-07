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Работники РОЧС провели мониторинг Осиповичского завода автомобильных агрегатов. Выявлены нарушения

08.11.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
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Работникам инспекции надзора и профилактики Осиповичского районного отдела по ЧС проведен повторный мониторинг ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов», расположенного на территории производственной базы по адресу: ул.Проектируемая, 1, г.Осиповичи.

В ходе повторного мониторинга установлено, что:

  • не приведены в исправное состояние противопожарные двери в тамбур-шлюзе, отделяющем участок РИФ от цеха стеклопластиковых кабин, противопожарные двери, ведущие в складское помещение участка РИФ;
  • не приведена в исправное состояние система пожаротушения цеха стеклопластиковых кабин;
  • не приведена в исправное состояние система пожарной сигнализации склада лакокрасок центрального склада ОМТС, автотранспортного цеха, не заключен договор на техническое обслуживание УПА со специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид работ;
  • не произведена замена пенообразователя, предназначенного для пожаротушения, не прошедшего проверку качества;
  • не представлена проектная документация на окрасочную камеру, устроенную в здании участка УППС;
  • не восстановлен постоянный подпор воздуха не менее 20 Па в тамбур-шлюзе, отделяющем участок РИФ от цеха стеклопластиковых кабин;
  • не произведена замена электрооборудования в пожаро-взрывоопасных зонах, исполнение которого не соответствует классу зоны по ПУЭ;
  • не обеспечено наличие и ведение паспортов и журналов на модули порошкового пожаротушения согласно руководству по эксплуатации;
  • не разработана эксплуатационная документация на системы пенного пожаротушения.

В отношении директора Богдановича Сергея Николаевича начат административный процесс.

 
 
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Работникам инспекции надзора и профилактики Осиповичского районного отдела по ЧС проведен повторный мониторинг ОАО «Осиповичский завод автомобильных...
 
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