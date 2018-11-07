Минэнерго США предсказало рекордный за три года избыток нефти

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Сланцевая революция в США получила второе дыхание, благодаря усилиям России и ОПЕК, которые сократили добычу, взвинтили цены и подняли денежные потоки сланцевых компаний, позволив тем увеличить инвестиции.

Объемы сланцевой добычи в Штатах продолжают опережать прогнозы: к концу третьего квартала общее производство нефти в стране достигло 11,24 млн баррелей в сутки, отчиталось американское Минэнерго в ежемесячном докладе, пишет finanz.ru .

С начала года объемы выросли на 1,3 млн баррелей в день, а к концу года рост составит 1,6 млн баррелей. Это на треть больше, чем Минэнерго прогнозировало всего месяц назад, и в 5 раз превышает прогноз, данный в начале прошлого года.

Де-факто сланцевики опережают оценки аналитиков правительства на полтора года: их текущее производство соответствует уровням, которые Минэнерго ожидало увидеть лишь в конце 2019 года. Новый прогноз на следующий год тем временем также повышен - с 12,16 до 12,31 млн баррелей в день.

Мировой рынок "черного золота", который почти два года жил в условиях, когда предложение было меньше спроса, вернулся в состояние избытка, который будет только усиливаться, прогнозирует Минэнерго.

На конец третьего квартала глобальное производство превышала потребности мировой экономики на 170 тысяч баррелей в сутки, к концу года эта цифра вырастет до 690 тысяч баррелей, а к середине 2019-го достигнет 1,19 млн баррелей ежедневно.

Дисбаланс, как следует из оценок, станет рекордным с 2015 года, когда 1,5 млн баррелей "лишней" ежедневной добычи обвалили цены до 12-летнего минимума в 27 долларов за бочку Brent.

Избыточные баррели уже начинают заполнять хранилища. За время действия соглашения ОПЕК+ коммерческие запасы в странах ОЭСР сократились с 3,029 до 2,806 млрд баррелей.

За третий квартал они увеличились на 51 млн баррелей, а концу следующего года достигнут 3 млрд баррелей - уровня, с которого стартовала историческая сделка добывающих стран.

Проблему видят и на уровне ОПЕК, рассказали Bloomberg источники в картеле. По их словам, на встрече в Абу-Даби в ближайшие выходные министры ОПЕК+ снова будут обсуждать сокращение добычи.

Чтобы остановить сланцевое цунами, цены должны опуститься в район 40 долларов за баррель, предупреждают эксперты Института энергетики и финансов: при таких котировках рост добычи замедлится до 0,3 млн баррелей в день в 2019-м году и сменится спадом - на 0,6 млн баррелей в сутки в 2020-м.