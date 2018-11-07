Белорусские Раубичи примут этап Кубка мира по биатлону в 2022 году

Международный союз биатлонистов опубликовал календари соревнований на сезоны 2020/2021 и 2021/2022. Один из этапов Кубка мира пройдет в Раубичах.

Соревнования в Беларуси запланировано провести с 28 февраля по 6 марта 2022 года. Это 7-й этап Кубка мира сезона 2021/2022. Примечательно, что это будут первые состязания лучших биатлонистов мира после завершения Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Изначально данный этап Кубка мира должен был пройти в одном из российских мест. Однако из-за продолжающихся допинговых разбирательств было принято решение пока не проводить соревнования по биатлону в этой стране.

Напомним, в феврале 2019 года Раубичи примут чемпионат Европы, а также проведут «Гонку легенд», во время которой состоятся проводы из большого спорта прославленных Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино. Кроме того, в 2019 году в Беларуси пройдет Чемпионат мира по летнему биатлону, а в марте 2020 года – этап Кубка IBU.