ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские Раубичи примут этап Кубка мира по биатлону в 2022 году

08.11.2018 10:45 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Белорусские Раубичи примут этап Кубка мира по биатлону в 2022 году
Василий Первунин / АиФ

Международный союз биатлонистов опубликовал календари соревнований на сезоны 2020/2021 и 2021/2022. Один из этапов Кубка мира пройдет в Раубичах.

Белорусские Раубичи примут этап Кубка мира по биатлону в 2022 году Новый сезон Кубка мира по биатлону откроется в декабре в Поклюке

Соревнования в Беларуси запланировано провести с 28 февраля по 6 марта 2022 года. Это 7-й этап Кубка мира сезона 2021/2022. Примечательно, что это будут первые состязания лучших биатлонистов мира после завершения Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Изначально данный этап Кубка мира должен был пройти в одном из российских мест. Однако из-за продолжающихся допинговых разбирательств было принято решение пока не проводить соревнования по биатлону в этой стране.

Напомним, в феврале 2019 года Раубичи примут чемпионат Европы, а также проведут «Гонку легенд», во время которой состоятся проводы из большого спорта прославленных Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино. Кроме того, в 2019 году в Беларуси пройдет Чемпионат мира по летнему биатлону, а в марте 2020 года – этап Кубка IBU.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое решение принял Международный союз биатлонистов (IBU).
 
Новости дня
Новости разные
 
Воспитанники районной ДЮСШ профсоюзов встретились с работниками Сморгонского РОЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2018
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика