Как экс лучший арбитр мира придумал пенальти, которого не было в матче Лиги чемпионов

Известный 43-летний венгерский судья Виктор Кашшаи в матче группового этапа Лиги чемпионов на ровном месте выдумал пенальти в ворота донецкого «Шахтера» на стадионе «Этихад» в Манчестере.



Театральный полет Рахима Стерлинга. Фото: Reuters

Чудовищную ошибку рефери ФИФА совершил на 24-й минуте, когда ворвавшийся в штрафную площадь полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг то ли споткнулся, то ли симулировал, оказавшись на газоне. При этом Стерлинга никто из соперников и партнеров даже не коснулся, да и борьбы ему никто не навязывал.

2−0 Gabriel Jesus Gabriel Jesus scores a penalty as Raheem Sterling gets one of the most comical penalty decisions in his favor this season. Sterling appears to have tripped over himself as he couldn’t sort his feet. pic.twitter.com/BuKeSpcit5 — The City Center (@MCFCCenter) 7 ноября 2018 г.

Поразительно, но очевидной ошибки главного судьи не увидел никто из его венгерских коллег-ассистентов (Дьердь Ринг, Венцель Тот и резервный судья Петер Береттьян).

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов в недоумении схватился за голову, а наблюдавший за игрой со скамейки запасных аргентинский форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не смог удержаться от смеха.

А вот никто из находившихся на поле игроков «Манчестер Сити» и виду не подал, что заметил судейский ляп, а капитан английского клуба Венсан Компани еще и тут же подскочил к обескураженному вратарю «Шахтера» и так рьяно стал выхватывать у него из рук мяч, будто боялся, что рефери изменит свое решение.

Пенальти хладнокровно реализовал бразилец Габриэл Жезус, сделавший счет 2:0 в пользу «МС». В итоге же манчестерцы разгромили «Шахтер» со счетом 6:0. Хет-триком отметился Жезус, два мяча забивший с пенальти. Впрочем, к справедливости назначения второго пенальти на 72-й минуте вопросов нет.

Легитимным и эффектным голом отметился и «падучий» Стерлинг, который на 48-й минуте воспользовался отличным пасом украинского легионера манчестерцев Александра Зинченко и сделал счет 3:0.

Виктор Кашшаи является рефери ФИФА с 2003 года. 28 мая 2011 года на стадионе «Уэмбли» он судил финал Лиги чемионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» (3:1). Ему было всего 35 лет, и тогда он стал самым молодым рефеири, который когда-либо судил финал Лиги чемпионов. По итогам 2011 года Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Кашшаи лучшим арбитром мира.

Что касается Рахима Стерлинга, то после матча он принес извинения украинскому клубу и рефери Виктору Кашшаи, признавшись, что упал по своей вине.

Возможно, ему стало неловко после того, как интернет наводнился издевательскими комментариями болельщиков и мемами.

Replay of Sterling earning a penalty pic.twitter.com/KX2Q2AP4to — Gooner Kev (@kevdavis736) 7 ноября 2018 г.