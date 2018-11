Как экс лучший арбитр мира придумал пенальти, которого не было в матче Лиги чемпионов

Известный 43-летний венгерский судья Виктор Кашшаи в матче группового этапа Лиги чемпионов на ровном месте выдумал пенальти в ворота донецкого «Шахтера» на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Чудовищную ошибку рефери ФИФА совершил на 24-й минуте, когда ворвавшийся в штрафную площадь полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг то ли споткнулся, то ли симулировал, оказавшись на газоне. При этом Стерлинга никто из соперников и партнеров даже не коснулся, да и борьбы ему никто не навязывал.

2−0 Gabriel Jesus