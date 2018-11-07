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Как экс лучший арбитр мира придумал пенальти, которого не было в матче Лиги чемпионов

08.11.2018 10:37 — Разное | Tut.by  
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Известный 43-летний венгерский судья Виктор Кашшаи в матче группового этапа Лиги чемпионов на ровном месте выдумал пенальти в ворота донецкого «Шахтера» на стадионе «Этихад» в Манчестере.


Театральный полет Рахима Стерлинга. Фото: Reuters

Чудовищную ошибку рефери ФИФА совершил на 24-й минуте, когда ворвавшийся в штрафную площадь полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг то ли споткнулся, то ли симулировал, оказавшись на газоне. При этом Стерлинга никто из соперников и партнеров даже не коснулся, да и борьбы ему никто не навязывал.

Поразительно, но очевидной ошибки главного судьи не увидел никто из его венгерских коллег-ассистентов (Дьердь Ринг, Венцель Тот и резервный судья Петер Береттьян).

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов в недоумении схватился за голову, а наблюдавший за игрой со скамейки запасных аргентинский форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не смог удержаться от смеха.

А вот никто из находившихся на поле игроков «Манчестер Сити» и виду не подал, что заметил судейский ляп, а капитан английского клуба Венсан Компани еще и тут же подскочил к обескураженному вратарю «Шахтера» и так рьяно стал выхватывать у него из рук мяч, будто боялся, что рефери изменит свое решение.

Пенальти хладнокровно реализовал бразилец Габриэл Жезус, сделавший счет 2:0 в пользу «МС». В итоге же манчестерцы разгромили «Шахтер» со счетом 6:0. Хет-триком отметился Жезус, два мяча забивший с пенальти. Впрочем, к справедливости назначения второго пенальти на 72-й минуте вопросов нет.

Легитимным и эффектным голом отметился и «падучий» Стерлинг, который на 48-й минуте воспользовался отличным пасом украинского легионера манчестерцев Александра Зинченко и сделал счет 3:0.

Виктор Кашшаи является рефери ФИФА с 2003 года. 28 мая 2011 года на стадионе «Уэмбли» он судил финал Лиги чемионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» (3:1). Ему было всего 35 лет, и тогда он стал самым молодым рефеири, который когда-либо судил финал Лиги чемпионов. По итогам 2011 года Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Кашшаи лучшим арбитром мира.

Что касается Рахима Стерлинга, то после матча он принес извинения украинскому клубу и рефери Виктору Кашшаи, признавшись, что упал по своей вине.

Возможно, ему стало неловко после того, как интернет наводнился издевательскими комментариями болельщиков и мемами.

 
 
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Известный 43-летний венгерский судья Виктор Кашшаи в матче группового этапа Лиги чемпионов на ровном месте выдумал пенальти в ворота донецкого "Шахтера" на...
 
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