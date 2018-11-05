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Помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Витебской области ВОВК Виталий Михайлович проведет выездной прием граждан в Шарковщине
08.11.2018 — Разное | Клiч Радзiмы
16 ноября 2018 года помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Витебской области ВОВК Виталий Михайлович проведет выездной прием граждан, представителей юридических лиц в Шарковщнском районном комитете (малый зал райисполкома, кабинет №61 (3-й этаж), начало в 10.00).
Предварительная запись на прием по телефону: 4-12-32.
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