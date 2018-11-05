ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Витебской области ВОВК Виталий Михайлович проведет выездной прием граждан в Шарковщине

08.11.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Витебской области ВОВК Виталий Михайлович проведет выездной прием граждан в Шарковщине16 ноября 2018 года помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Витебской области ВОВК Виталий Михайлович проведет выездной прием граждан, представителей юридических лиц в Шарковщнском районном комитете (малый зал райисполкома, кабинет №61 (3-й этаж), начало в 10.00).

Предварительная запись на прием по телефону: 4-12-32.

Оставить комментарий

« Вынікі раённага спаборніцтва па вытворчасці малака і вырошчванні маладняку БРЖ за кастрычнік
Новости дня
Новости разные
 
Прямо дух захватывает. Съемки из первой белорусской авиакругосветки - в новом клипе "J:Морс"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2018
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика