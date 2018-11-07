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Водителя, который под Брестом насмерть сбил мужчину и скрылся, задержали

08.11.2018 11:01 — Разное | Tut.by  
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Водителя, который насмерть сбил пешехода под Брестом и скрылся с места аварии, задержали. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Напомним, смертельная авария произошла 4 ноября, около 20.00, в деревне Братылово Брестского района: неустановленный автомобиль ехал по улице Трудовой со стороны деревни Черни. Напротив дома № 13 он совершил наезд на шедшего в попутном направлении по встречной полосе 29-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Водитель с места аварии уехал.

6 ноября милиционеры установили и задержали водителя, совершившего смертельный наезд. Им оказался 21-летний житель деревни Черни. ДТП он совершил на Ford Mondeo, после чего спрятал автомобиль по месту жительства знакомых в деревне Тельмы. Права управления транспортным средством парень не имел.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан в порядке ст. 108 УПК Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
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Им оказался 21-летний житель деревни Черни. Права управления парень не имел.
 
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