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Водителя, который под Брестом насмерть сбил мужчину и скрылся, задержали
Водителя, который насмерть сбил пешехода под Брестом и скрылся с места аварии, задержали. Об этом
Напомним, смертельная авария
В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Водитель с места аварии уехал.
6 ноября милиционеры установили и задержали водителя, совершившего смертельный наезд. Им оказался 21-летний житель деревни Черни. ДТП он совершил на Ford Mondeo, после чего спрятал автомобиль по месту жительства знакомых в деревне Тельмы. Права управления транспортным средством парень не имел.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан в порядке ст. 108 УПК Беларуси.
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Им оказался 21-летний житель деревни Черни. Права управления парень не имел.
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