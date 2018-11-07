Белорус Евгений Тихонцов завоевал малую «бронзу» на ЧМ по тяжелой атлетике

Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов завоевал малую бронзовую медаль на Чемпионате мира по тяжелой атлетике-2018 в Туркменистане в весовой категории до 96 кг. Наш спортсмен занял третье место в упражнении «рывок».

Евгений Тихонцов был близок к завоеванию награды и в двоеборье, однако в упражнении «толчок» у него оказалась удачной лишь одна попытка. В итоге белорус занял 7-е место в «толчке» и 4-е место в двоеборье. «Бронзовому» призеру румыну Николаю Онице наш спортсмен уступил лишь один килограмм.

Таким образом, на счету сборной Беларуси уже две большие и три малые медали на Чемпионате мира-2018. Ранее «бронзу» в двоеборье и «серебро» в рывке завоевал Вадим Лихорад в весовой категории до 73 кг, а Павел Ходасевич завоевал большое и малое «серебро» в весовой категории до 89 кг.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике-2018 в Туркменистане продолжится до 10 ноября.