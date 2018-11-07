Все, что нажито… Какое имущество можно, а какое нельзя завещать

Можно завещать

- Можно составить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе. Предметом завещания выступают вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, - говорит эксперт.

По словам Виктории Евсюковой, гражданин вправе составить завещание даже в отношении имущества, которое только будет приобретено в будущем, поскольку для совершения данной процедуры никаких правоустанавливающих документов на собственность представлять не требуется. При этом завещанное имущество может быть предметом наследования только в том случае, если к моменту открытия наследства оно уже будет принадлежать наследодателю на праве собственности.

Без разночтений

- При составлении завещания крайне важно дать правильную характеристику имущества, чтобы впоследствии не возникало разночтений. Не следует, в частности, указывать в завещании признаки, которые в силу тех или иных обстоятельств могут измениться с течением времени.

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Виктория Евсюкова утверждает, что в завещании можно отразить следующие описательные признаки:

жилые дома, квартиры, дачи, иные строения и сооружения - местонахождение (адрес дома, квартиры и т.п., возможно, кадастровый номер);

транспортные средства - марка и год выпуска;

земельные участки - местонахождение (возможно, кадастровый номер);

садовые дома, садовые насаждения и целевые взносы в садоводческих товариществах - местонахождение и наименование садоводческого товарищества;

вклады в банках и иных кредитных организациях - название банка, номер его отделения или филиала и номер счета, на котором хранится вклад;

авторское право и авторский гонорар - название произведения, изобретения и т.п.;

оружие - наименование, при возможности - год выпуска;

доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью - наименование и местонахождение общества;

акции - наименование и местонахождение акционерного общества;

предметы домашней обстановки и обихода - наименование, а также в зависимости от конкретной вещи, возможно, цвет, размер и иные признаки, не меняющиеся со временем, и т.п.

Нельзя завещать

- Не могут быть предметом завещания права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается действующим законодательством, - продолжает эксперт. - Нельзя завещать личные неимущественные права, не связанные с имущественными.

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Доли в наследстве

Завещатель вправе по собственному усмотрению:

завещать все принадлежащее ему имущество или его долю;

разделить имущество по видам между наследниками (например, жене - дом, сыну - автомобиль и т.п.);

установить равные либо разные размеры долей каждому из наследников (при отсутствии в завещании размеров долей, причитающихся каждому наследнику, эти доли признаются равными) и др.

Имущество, завещанное двоим или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях.