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Александр Глеб перед матчем с «Челси»: Будем стараться хотя бы одно очко взять
Новости Беларуси. Большой футбол на «Борисов-Арене». 8 ноября в рамках Лиги Европы БАТЭ принимает гранда мирового спорта – лондонский «Челси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приезд одной из лучших команд мира вызвал большой ажиотаж: все билеты уже проданы.
Футбольный клуб БАТЭ из года в год дарит возможность белорусским болельщикам вживую наблюдать лучшие команды мира. На этот раз в Беларусь приехал легендарный лондонский «Челси». Известно, что на «Борисов-арене» будут не только английские болельщики, но и фанаты этого клуба из разных стран. Всего ожидается более 700 зарубежных поклонников. Главный тренер и игроки БАТЭ к матчу подходят философски.
Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
Александр Глеб, полузащитник ФК БАТЭ:
Напомним, что на выезде в Лондоне белорусская команда уступила «Челси» – 1:3, поэтому сегодня у БАТЭ будет шанс отыграться. Матч на «Борисов-Арене» начнется в 20.55.
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Александр Глеб перед матчем с «Челси»: Будем стараться хотя бы одно очко взять
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Новости Беларуси. Большой футбол на «Борисов-Арене». 8 ноября в рамках Лиги Европы БАТЭ принимает гранда мирового спорта – лондонский «Челси», сообщили в программе...
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