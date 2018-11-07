Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ . В Астане Александр Лукашенко примет участие в саммите ОДКБ.

Переговоры лидеров стран этой организации пройдут в узком и расширенном форматах. По итогам саммита будет подписан ряд международных документов. Ожидается, в частности, принятие плана мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах государств-участников ОДКБ, а также плана по развитию коллективной системы противодействия незаконной миграции до 2025 года.













Очевидно, что участники саммита обсудят и варианты по назначению нового генсека ОДКБ после досрочного прекращения полномочий представителя Армении Юрия Хачатурова.

О темах сегодняшней дискуссии в Астане Президент Беларуси высказался во время встречи с председателем Сената Казахстана 1 ноября.