|
Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан
Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ . В Астане Александр Лукашенко примет участие в саммите ОДКБ.
Переговоры лидеров стран этой организации пройдут в узком и расширенном форматах. По итогам саммита будет подписан ряд международных документов. Ожидается, в частности, принятие плана мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах государств-участников ОДКБ, а также плана по развитию коллективной системы противодействия незаконной миграции до 2025 года.
Очевидно, что участники саммита обсудят и варианты по назначению нового генсека ОДКБ после досрочного прекращения полномочий представителя Армении Юрия Хачатурова.
О темах сегодняшней дискуссии в Астане Президент Беларуси
Новости по теме
«Взгляд в будущее». Беларусь и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере
‡агрузка...
Александр Глеб перед матчем с «Челси»: Будем стараться хотя бы одно очко взять
Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан
Как превратить увядающую деревню в посёлок будущего? История агрогородка Мазолово в Витебском районе
Жилой квартал белорусских домов появился во французском Вильрю
Рабочий визит Президента Беларуси в Казахстан. Астана принимает саммит глав государств ОДКБ 8 ноября
Праздник для детей-сирот и бонусы для клиентов. Компания «Белоруснефть» провела две масштабные акции 7 ноября
Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»
Белорусские спасатели стали лучшими в международных соревнованиях по скоростному подъёму в Санкт-Петербурге
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ . В Астане Александр...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)