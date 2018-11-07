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Как превратить увядающую деревню в посёлок будущего? История агрогородка Мазолово в Витебском районе
Новости Беларуси. Как превратить увядающую деревню в поселок будущего? В Витебском районе продемонстрировали на примере агрогородка Мазолово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несколько лет назад здесь возродили некогда убыточное сельскохозяйственное предприятие, что дало возможность трудоустройства сельчанам. Сегодня в хозяйстве работает почти 180 человек и большая часть – местные жители. Причем средний возраст сотрудников – 37 лет.
Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома:
Мы имеем в социальной сфере уникальный торговый объект – кафе. Уже можно сказать, что начало деревни будущего положено.
Сегодня «Мазоловогаз» – это не просто предприятие, а целый агрокомплекс. В его состав входят молочно-товарные фермы, комплексы по выращиванию скота, научно-производственный и учебно-практический центры, комбикормовый завод, зерносушильный комплекс.
Хозяйство построило десятки домов для своих работников. А теперь и подарило местным жителям собственный торговый центр с кафе и магазином.
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Как превратить увядающую деревню в посёлок будущего? История агрогородка Мазолово в Витебском районе
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Как превратить увядающую деревню в посёлок будущего? История агрогородка Мазолово в Витебском районе
Новости Беларуси. Как превратить увядающую деревню в поселок будущего? В Витебском районе продемонстрировали на примере агрогородка Мазолово, сообщили в...
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