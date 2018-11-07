«J:морс» совместно с проектом Letim.by представила клип на песню «Крылы» о первом белорусском кругосветном авиаперелете . В ролик вошли кадры, отснятые летчиками на протяжении всего путешествия: от белорусских лесов до американских равнин и бескрайних просторов Атлантики.

В августе-сентябре 2018 года белорусы Александр Центер и Андрей Борисевич на Cessna 182T с белорусским регистрационным номером EW 490-LL облетели вокруг земного шара. За 30 дней пути они преодолели 30 тысяч километров, включавшие такие особо сложные участки, как перелет над Атлантическим океаном. И все это — на одномоторном винтовом самолете длиной меньше 10 метров.

Пилот Андрей Борисевич рассказал, что «J:морс» уже десять лет — в числе его любимых групп. В полете летчики слушали записи коллектива, какие-то фрагменты попадали в их Instagram-репортажи. Узнав об этом, ребята из «J:морс» передали им привет — спели песню «Гренландия» накануне их пролета над этим островом. А уже после возвращения в Минск пилоты и музыканты встретились, познакомились и подружились.

Лидер «J:морс» Владимир Пугач признается:

— Когда я узнал, что белорусские парни совершают кругосветку на самолете — радовался как ребенок. Меня всегда заводили такие вещи. Я сам люблю путешествовать. Но когда отсматривали для клипа видеоматериал из перелета, понял, что с этим ничто не сравнится. Разве что полет в космос.

Скоро белорусские пилоты представят полноформатный фильм о своем полете, так что клип вполне можно считать трейлером к нему. А сама песня «Крылы» дала название новой концертной программе «J:Морс», премьера которой состоится 14 февраля в Prime Hall.

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