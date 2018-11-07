Вот так надо строить. Лучшие архитектурные объекты последних лет: 10 потрясающих зданий

Журнал Time опубликовал ежегодный рейтинг из ста самых красивых зданий и объектов, построенных за последние годы по всему миру. Белорусских архитекторов в нем, к сожалению, не оказалось, но это не мешает нам смотреть на то, какой должна быть хорошая современная архитектура. Начнем с вот этих 10 архитектурных проектов.

Музей современного искусства Zeitz MOCAA



Фото: Iwan Baan

Этот крупнейший в мире музей современного африканского искусства открыли в Кейптауне около года назад.



Фото: Iwan Baan

Он расположен в бывшем элеваторе, который построили в 1920-х годах и до 1990-х использовали по прямому назначению.



Фото: Iwan Baan

Проект здания разрабатывало британское архитектурное бюро Heatherwick.

Жилой комплекс Mar Adentro



Фото: Joe Fletcher

Его строили под руководством архитектурной студии Miguel Angel Aragonés в городе Сан-Хосе-дель-Кабо (Мексика).



Фото: Joe Fletcher

Это комплекс из минималистичных модульных домов в белоснежными фасадами.



Фото: Joe Fletcher

Все дома полностью окружены водой, а вид из окон открывается прямиком на морской горизонт.

Культурный центр Teopanzolco



Фото: Jaime Navarro

Проект из Мексики, из города Куэрнавака. Этот культурный центр построен напротив археологической зоны и по форме напоминает пирамиды ацтеков.



Фото: Jaime Navarro

Внутри находится большой концертный зал и рабочие помещения: аудитории, гардеробные, хранилища, мастерские и т.д.

Эльбская филармония



Фото: Iwan Baan

Это новый концертный зал Гамбурга, расположенный на острове на реке Эльбе.



Фото: Iwan Baan



Фото: Iwan Baan

Здание возведено прямо на крыше старого склада, построенного в 60-е годы, и это один из самых скандальных проектов, который строился более 10 лет: сроки сдачи постоянно откладывались, а бюджет составил 789 млн евро вместо запланированных 77.

Сауна Löyly



Фото: kuvio.com

Сауны есть практически в каждом финском доме. Теперь еще есть и большая общая, которую построили прямо на побережье в Хельсинки.



Фото: kuvio.com



Фото: kuvio.com

Это здание появилось здесь в рамках проекта по развитию бывшего промышленного района в нечто более обжитое и привлекательное.

Библиотека Binhai













Это одно из зданий новой большой библиотеки в китайском Тяньцзине. С момента открытия в октябре 2017 года ее посетило более 1,8 миллиона человек. В ее центре лежит огромная сфера, от которой волнами расходятся книжные полки. В других частях здания расположены учебные аудитории, книжные хранилища, служебные помещения, читальные залы и лаундж-зоны.

Центр мировой культуры короля Абдул-Азиза



Фото: Ossip Van Duivenbode

Новый Центр Короля Абдулазиза, также известный как Итра, является культурным центром, который отражает изменения, охватившие Саудовскую Аравию.



Фото: Ossip Van Duivenbode



Фото: Ossip Van Duivenbode

Культурный центр располагается в городе Дахран. Он включает в себя кинотеатр, концертный зал, библиотеку, выставочные залы и архивы.

Воздушный сад SEOULLO



Фото: Ossip Van Duivenbode

Это пешеходная прогулочная зона в центре Сеула, построенная на основе автомобильной эстакады.



Фото: Ossip Van Duivenbode



Фото: Ossip Van Duivenbode

Ее длина составляет чуть меньше километра, и на всем ее протяжении обустроены небольшие кафе, выставочные зоны, батуты для детей, сцена, детский театр и информационный центр.

Отель Morpheus



Фото: Иван Дюпон

Это здание спроектировано архитектурным бюро Захи Хадид в Макао. Город считается азиатским Лас-Вегасом из-за обилия казино и развлекательных заведений.



Фото: Иван Дюпон



Фото: Иван Дюпон

Этот отель тоже включает в себя казино, два театра, торговый центр и 20 ресторанов.