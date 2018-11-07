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Вот так надо строить. Лучшие архитектурные объекты последних лет: 10 потрясающих зданий
Журнал Time опубликовал ежегодный
Музей современного искусства Zeitz MOCAA
Этот крупнейший в мире музей современного африканского искусства открыли в Кейптауне около года назад.
Он расположен в бывшем элеваторе, который построили в 1920-х годах и до 1990-х использовали по прямому назначению.
Проект здания разрабатывало британское архитектурное бюро Heatherwick.
Жилой комплекс Mar Adentro
Его строили под руководством архитектурной студии Miguel Angel Aragonés в городе Сан-Хосе-дель-Кабо (Мексика).
Это комплекс из минималистичных модульных домов в белоснежными фасадами.
Все дома полностью окружены водой, а вид из окон открывается прямиком на морской горизонт.
Культурный центр Teopanzolco
Проект из Мексики, из города Куэрнавака. Этот культурный центр построен напротив археологической зоны и по форме напоминает пирамиды ацтеков.
Внутри находится большой концертный зал и рабочие помещения: аудитории, гардеробные, хранилища, мастерские и т.д.
Эльбская филармония
Это новый концертный зал Гамбурга, расположенный на острове на реке Эльбе.
Здание возведено прямо на крыше старого склада, построенного в 60-е годы, и это один из самых скандальных проектов, который строился более 10 лет: сроки сдачи постоянно откладывались, а бюджет составил 789 млн евро вместо запланированных 77.
Сауна Löyly
Сауны есть практически в каждом финском доме. Теперь еще есть и большая общая, которую построили прямо на побережье в Хельсинки.
Это здание появилось здесь в рамках проекта по развитию бывшего промышленного района в нечто более обжитое и привлекательное.
Библиотека Binhai
Это одно из зданий новой большой библиотеки в китайском Тяньцзине. С момента открытия в октябре 2017 года ее посетило более 1,8 миллиона человек. В ее центре лежит огромная сфера, от которой волнами расходятся книжные полки. В других частях здания расположены учебные аудитории, книжные хранилища, служебные помещения, читальные залы и лаундж-зоны.
Центр мировой культуры короля Абдул-Азиза
Новый Центр Короля Абдулазиза, также известный как Итра, является культурным центром, который отражает изменения, охватившие Саудовскую Аравию.
Культурный центр располагается в городе Дахран. Он включает в себя кинотеатр, концертный зал, библиотеку, выставочные залы и архивы.
Воздушный сад SEOULLO
Это пешеходная прогулочная зона в центре Сеула, построенная на основе автомобильной эстакады.
Ее длина составляет чуть меньше километра, и на всем ее протяжении обустроены небольшие кафе, выставочные зоны, батуты для детей, сцена, детский театр и информационный центр.
Отель Morpheus
Это здание спроектировано архитектурным бюро Захи Хадид в Макао. Город считается азиатским Лас-Вегасом из-за обилия казино и развлекательных заведений.
Этот отель тоже включает в себя казино, два театра, торговый центр и 20 ресторанов.
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Журнал Time опубликовал ежегодный рейтинг из ста самых красивых зданий и объектов, построенных за последние годы по всему миру. Белорусских архитекторов в нем, к...
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