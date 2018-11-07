"Хантер Киллер" все-таки получил прокатное удостоверение в России

"Прокатное удостоверение на фильм "Хантер Киллер" получено. Картина выходит в прокат 8 ноября", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе дистрибьютора картины, Megogo Distribution в среду.





В Минкультуры "Интерфаксу" подтвердили выдачу прокатного удостоверения. "Прокатное удостоверение фильму "Хантер Киллер" было выдано 7 ноября 2018 года, в прокат картина выйдет 8 ноября", - сообщили в пресс-службе.









В информационном сообщении дистрибьютора Megogo Distribution говорилось, что у компании не было ответа от министерства культуры по "подписанному прокатному удостоверению на фильм "Хантер киллер".





"Все материалы и документы были сданы нами заранее, просмотровка фильма была передана за 1,5 месяца, и никаких противопоказаний к выходу фильма или отказа к выдаче прокатного удостоверения на дате 1 ноября или даже намека на это мы не получали", - отмечалось в сообщении.





Заместитель министра культуры РФ Павел Степанов заявил "Интерфаксу", что ведомство не выдало прокатное удостоверение картине "Хантер Киллер" из-за неправильного пакета документов, поступивших в ведомство на получение удостоверения.





В фильме рассказывается история экипажа американской военной подлодки, которая участвует в операции по спасению российского президента из рук мятежников, замышляющих госпереворот. Главные роли в фильме исполнили Джерард Батлер и Гарри Олдман. Российского президента играет Александр Дьяченко, в ленте также снялись российские актеры Михаил Горевой и Юрий Колокольников.





Боевик Донована Марша вышел в американский прокат 25 октября.