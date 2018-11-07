Бывший генсек НАТО: Беларусь были бы рады видеть в ЕС и НАТО

Вопрос о Беларуси становится все более важным в области безопасности региона. В связи с этим портал PolskieRadio24.pl попросил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена высказать свое мнение о некоторых аспектах ситуации в Беларуси.













- Российский посол Михаил Бабич недавно заявил, что Россия хочет защитить Беларусь и что нападение на Беларусь будет рассматриваться как нападение на Россию...





- Такие вопросы лежат в области решения Беларуси.





- Да, но важно отметить, что Беларусь не демократическая страна, белорусы не могут решать, не могут голосовать, избирать свои власти, политическое руководство и принимать решения на протяжении уже многих лет. Между тем, Россия (по решению властей, в частности, Александр Лукашенко) все чаще затягивает страну в свою собственную военную зону. Это своего рода дилемма для Запада, если мы хотим защитить наши ценности.





- Конечно, Беларусь - не демократическое государство. Я думаю, что белорусы должны сами определять свое будущее. Так, как это было в Грузии или Украине. Возможен рост оппозиционных сил, которые могли бы противостоять властям в Минске , и я думаю, что это единственно возможный путь вперед.





Потенциально, Беларусь могла бы сыграть очень интересную роль, будучи между Европой и Россией, но при условии проведения реформ, что общество будет свободным, более демократическим.





- Путин, однако, намерен интегрировать Беларусь с Россией. Таков его план. И это кажется угрозой.





- Да, это угроза. Нет сомнения, что Путин будет оказывать давление на Беларусь. И, кроме того, мы уже видели, как Россия толкает белорусские власти к размещению своей базы и российских военных в Беларуси на постоянной основе. Это факт.





- Так что вам нужно делать? Обсуждается ли эта проблема западными политиками?





- Эта проблема вызвана нынешними властями. Конечно, нам нужно реформировать Беларусь, прежде чем двигаться дальше.





Однако в ЕС и НАТО есть интерес к включению Беларуси в наши круги. Но, чтобы сделать, Беларуси нужно пройти через реформы, нужно иметь более демократичную и свободную систему.