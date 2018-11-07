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Лукашенко отправился в Астану

08.11.2018 11:04 — Разное | БДГ  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 ноября полетел в столицу Казахстана для участия в саммите ОДКБ.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

На сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности лидеры стран-участниц планируют обсудить проблемы международной и региональной безопасности, а также взаимодействие на международной арене.

Пройдет обсуждение перспектив и деятельности ОДКБ, в том числе кадровые, организационные и финансовые аспекты.

Напомним, в состав Совета коллективной безопасности входят Казахстан, Беларусь, Армения, Россия, Кыргызстан и Таджикистан.

Напомним, 4 ноября издание Коммерсантъ сообщило, что на пост госсекретаря ОДКБ могут назначить главу Совета безопасности Беларуси Станислава Зася. Вопрос обсуждается в Организации договора о коллективной безопасности и будет решен 8 ноября на сессии в Астане.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 ноября полетел в столицу Казахстана для участия в саммите ОДКБ.
 
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