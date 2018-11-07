Лукашенко отправился в Астану

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 ноября полетел в столицу Казахстана для участия в саммите ОДКБ.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

На сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности лидеры стран-участниц планируют обсудить проблемы международной и региональной безопасности, а также взаимодействие на международной арене.

Пройдет обсуждение перспектив и деятельности ОДКБ, в том числе кадровые, организационные и финансовые аспекты.

Напомним, в состав Совета коллективной безопасности входят Казахстан, Беларусь, Армения, Россия, Кыргызстан и Таджикистан.